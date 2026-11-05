Francesco Andrealli es convocado a la selección peruana: así reaccionó el jugador del Como 1907

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con miras al partido amistoso que sostendrá la selección peruana frente a su similar de Bolivia en noviembre, el director técnico Mano Menezes anunció la nómina oficial de convocados para afrontar este penúltimo desafío que tendrá el elenco nacional en el presente año. Una de las novedades de la lista es el joven futoblista del Como 1907, Francesco Andrealli.

El primer llamado de Andrealli a la selección mayor

Este jueves, 5 de noviembre, el estratega brasileño realizó su cuarta convocatoria desde que asumió las riendas de la Blanquirroja. El objetivo principal de esta será conformar un equipo sólido para lo que será el proceso de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

En este nuevo llamado, entre las novedades que llamó la atención es la convocatoria de Francesco Andrealli. El mediocampista italoperuano, de 19 años, quien milita en el Como 1907 de Italia ha sido convocado por primera vez al conjunto patrio mayor.

Cabe señalar que, si bien defenderá los colores de la Bicolor absoluta, ya lo ha realizado antes, pero teniendo participación en la categoría Sub-20 junto a otros jóvenes talentos como es el caso del jugador de la Juventus, Franco Giambavicchio.

El llamado del futbolista 19 años representa una apuesta por el talento joven y abre una nueva posibilidad para seguir ampliando las alternativas en el mediocampo de la escuadra peruana.

Tras ello, el jugador formado en Italia recurrió a sus redes sociales para compartir la publicación de la Federación Peruana de Fútbol con la lista completa de convocados donde su nombre figura, una noticia que sin duda alguna es importante para su carrera.

La lista completa de convocados para enfrentar a Bolivia

A continuación la lista completa de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia:

ARQUEROS:

Pedro Gallese (Deportivo Cali - Colombia)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

DEFENSAS:

Alfonso Barco (Rijeka - Croacia)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Fabio Grüber (Mainz 05 - Alemania)

Marcos López (Copenhague FC - Dinamarca)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

MEDIOCAMPISTAS:

Andy Polo (Universitario)

Jesús Pretell (Liga de Quito - Ecuador)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Wilder Cartagena (Orlando City - Estados Unidos)

Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia)

DELANTEROS:

Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva - Israel)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Johnny Vidales (FBC Melgar)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Luis Iberico (Sporting Cristal)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)



En síntesis, el joven jugador del Como 1907, Francesco Andrealli, figura en la nómina de convocados de la selección peruana para enfrentar a Bolivia. Tras ello, recurrió a sus redes sociales para reaccionar a dicho llamado.