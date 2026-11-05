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Finalizó su participación

Ignacio Buse cayó 0-2 ante Nuno Borges y quedó eliminado del Masters 1000 de París

Con este resultado, Ignacio Buse, concluye su trayectoria en el certamen francés y aguarda por la confirmación de sus siguientes competencias.

Ignacio Buse quedó eliminado del certamen.
Ignacio Buse quedó eliminado del certamen. (Composición: Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/11/2026

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El tenista peruano Ignacio Buse finalizó su participación en el Masters 1000 de París tras caer por 2-0 frente al portugués Nuno Borges en la fase de octavos de final. El deportista nacional cedió el compromiso con parciales de 6-0 y 6-2 tras un desarrollo desfavorable desde los primeros minutos del encuentro. 

Desarrollo del primer set y dominio del tenista portugués

El trámite del encuentro se tornó complejo para el representante nacional desde el arranque del primer parcial en el cuadro principal de la capital francesa. El jugador europeo impuso condiciones mediante una alta efectividad en el servicio y una recepción constante sobre las devoluciones del peruano.

La falta de efectividad en el saque propio dificultó la consolidación del juego de fondo para el tenista peruano a lo largo de toda la primera manga. Esta situación permitió que el rival concretara los quiebres necesarios para cerrar la manga inicial con un marcador de 6-0 a su favor de forma expedita.

El desarrollo del marcador en la etapa inicial condicionó la estrategia del deportista nacional, quien debió ajustar sus desplazamientos defensivos ante la presión ejercida por el tenista rival. La consistencia mostrada por el jugador portugués cerró las opciones de recuperación durante el primer tramo del compromiso.

Complicaciones físicas en el segundo set y despedida del certamen

Para la segunda manga, el tenista peruano intentó equilibrar el ritmo del cotejo mediante una propuesta más agresiva desde el fondo de la cancha. A pesar del esfuerzo desplegado por recortar distancias en el marcador, el parcial favoreció nuevamente al jugador europeo, quien mantuvo el control de los puntos decisivos.

Durante el transcurso del segundo parcial, el deportista nacional requirió asistencia médica en pista para evaluar una posible molestia física que afectó sus movimientos en el campo. Pese a las complicaciones corporales reportadas, el tenista peruano optó por continuar en competencia hasta la conclusión formal del encuentro.

El marcador del segundo set finalizó 6-2 a favor del tenista portugués, sellando el resultado definitivo a favor del deportista europeo en dos parciales consecutivos. La derrota marca la salida del deportista peruano de la superficie dura parisina tras completar la presente ronda de la competencia oficial.

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En ese sentido, Ignacio Buse evaluará su estado físico junto a su equipo de trabajo antes de definir su calendario de torneos para el cierre del circuito profesional.

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