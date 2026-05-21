Elecciones 2026: JNE sorteó orden de temas e intervenciones para el debate técnico y presidencial de la segunda vuelta

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este jueves 21 de mayo, un sorteo para definir el orden de temas e intervenciones del debate técnico y presidencial de los días 24 y 31 de mayo.

Como se recuerda, el martes 19 de mayo, el organismo electoral que preside Roberto Burneo, confirmó los ejes de ambas jornadas, en el marco del proceso electoral que tendrá su máximo hito el domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchezm Palomino.

Orden establecido para el debate técnico de Fuerza Popular y JPP

Tal como es de conocimiento, los representantes de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, sostendrán un debate técnico desde las 8:00 p. m. del domingo 24 de mayo, en la sede del JNE que se encuentra en el Jr. Nazca, Jesús María.

Los temas a tratar son: Reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación del empleo, y salud. Tras realizarse el sorteo, quedó definido que el debate será iniciado por Juntos por el Perú, en el bloque temático "Reforma del Estado" y luego continuará Fuerza Popular.

A su vez, el partido fujimorista empezará el segundo bloque (juventud y deportes), la organización política de Roberto Sánchez hará lo propio el tercer bloque (agricultura y medio ambiente).

Fuerza Popular se encargará de aperturar el cuarto bloque (infraestructura), su contendor se hará cargo del quinto bloque (economía y generación del empleo). Finalmente, la agrupación de Keiko Fujimori cerrará la jornada encabezando el sexto y último bloque (salud).

Formato y metodología definidos para el debate presidencial

Del mismo modo, el sorteo definió que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, abrirá el debate presidencial, seguido por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Es importante precisar que, la exposición de los planes de gobierno se centrarán en: inseguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación-salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Los candidatos presidenciales tendrán un minuto para presentarse ante todo el Perú, luego pasarán a un espacio diseñado para que expongan sus propuestas en un plazo de tres de minutos cada uno.

Con referente al orden de intervención de ambos aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno, la lideresa de Fuerza Popular abrirá el debate, le seguirá el representante de Juntos por el Perú, la candidata presidencial aperturará el tercer bloque, el exministro de Comercio Exterior se encargará de hacer lo propio en el último.

Posteriormente, habrá una pregunta ciudadana por cada uno de los temas, donde ambos debatirán entre sí en un tiempo de tres minutos. Finalmente, habrá un mensaje de término de dos minutos.