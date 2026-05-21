Asamblea Mundial de la Salud: Perú reafirma su compromiso por una salud más humana y equitativa

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En la reciente Asamblea Mundial de la Salud número 79, que se lleva a cabo en Ginebra, la institución de salud más importante del Perú manifestó su compromiso con la mejora de los sistemas sanitarios, con la finalidad de asegurar una atención más humana y equitativa.

Acuerdos dentro de la Asamblea Mundial de la Salud

Por medio de la participación de distintos representantes de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ministro de Salud del país, Juan Carlos Velasco Guerrero mencionó aspectos importantes que forman parte de las prioridades en el territorio nacional.

Dentro de sus declaraciones, la autoridad destacó que el Perú se encuentra impulsando una reforma sanitaria que busque fortalecer la atención primaria y hacer que la transformación digital y la interoperabilidad tenga avances significativos y eficaces. Son estas acciones las que se enfocan en mejorar el cuidado y acercar los servicios de salud a cada sector que conforma la población.

Ministro de Salud mencionó que se prioriza la prevención usando acciones concretas que buscan reducir las principales problemáticas del país.

Problemáticas en el país relacionados con la salud

Algunos de los puntos enfatizados en la reunión internacional es la reducción de la anemia infantil, así como, recuperar las coberturas de inmunización, fortalecer el control de enfermedades crónicas, ampliar la capacidad de respuesta sanitaria y reforzar la preparación frente a emergencias y futuras pandemias.

"El Perú continuará apoyando la negociación del anexo del acuerdo sobre pandemias, lo que permitirá la pronta entrada en vigor de dicho acuerdo y constituirá una garantía para la humanidad ante futuras crisis sanitarias", enfatizó.

Dentro de los temas tratados, el titular del sector subrayó que el país se encuentra implementando el Reglamento Sanitario Internacional y afirmó el respaldo en el proceso de negociación del anexo del Acuerdo sobre Pandemias, un proyecto que permitirá mejorar la cooperación global y consolidar mecanismos de respuesta conjunta ante futuras crisis.

La participación del Perú en este importante foro internacional reafirma la voluntad del Gobierno de consolidar una política sanitaria moderna, preventiva y articulada con la comunidad internacional, promoviendo la salud como un derecho fundamental y un eje estratégico para el desarrollo sostenible de los pueblos.

Con esta medida, el Perú alza la voz ante la realidad global y destaca por perseverar en los acuerdos y compromiso por una salud más humana y equitativa que beneficie a toda la población.