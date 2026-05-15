Mundial 2026: Destacado futbolista rompe en llanto al saber que disputará su quinta Copa del Mundo

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A poco menos de un mes de que inicie el Mundial 2026, algunas selecciones clasificadas ya han dado a conocer la nómina de futbolistas que integrarán cada delegación. Una de ellas es Japón que ha provocado diversas reacciones y ha sorprendido con la convocatoria de un mítico jugador.

La emoción de saber que jugará su quinto mundial

Mientras que jugadores de la talla de Lamine Yamal, Haaland, Olise o Arda Güler, entre otros, disputarán su primer Mundial este año, para otros será el último. México, Estados Unidos y Canadá podrán despedir la competición internacional para Messi y Cristiano, dos de los mejores jugadores de la historia que jugarán su sexto campeonato, al igual que el arquero mexicano 'Memo' Ochoa.

En ese sentido, este viernes 15 de mayo la selección nipona dio a conocer la lista definitiva de los 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio. Uno de esos futbolistas fue el defensa de 39 años, Yuto Nagatomo.

El japonés disputará su último Mundial y se sumará a Rafael Márquez, Andrés Guardado, Antonio Carbajal y Gianluigi Buffon a la lista de futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo.

Dicha noticia fue muy emotiva para Nagatomo hasta tal punto de romper en llanto así se ha podido evidenciar en un video. Hay que mencionar que comenzó su aventura mundialista desde Sudáfrica 2010 y acompañó a 'Los Samurai Blues' por las citas de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora la de 2026.

La palabra de Yuto Nagatomo

El equipo de su país en el que milita hizo oficial que él fue uno de los seleccionados que disputarán el mundial fue compartido por el mismo Yuto Nagatomo en sus redes sociales a través de un post en el que agradeció a aquellas personas que siempre lo apoyaron.

"Gracias. Solo tengo estas palabras. A todos los que confiaron en mí y me apoyaron, a todos los que siempre me animaron, les agradezco de todo corazón.

¡En la Copa del Mundo haré estragos y sin falta les devolveré el favor!", manifestó el mítico defensa de 'Los Samurai Blues' en un post de X.

En un emotivo video quedó grabada la reacción del defensa japonés Yuto Nagatomo al conocer que es uno de los 26 futbolistas de la selección de Japón que disputarán el Mundial 2026. No pudo contener la alaegría de ello y rompió en llanto.