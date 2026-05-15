Magaly Medina lanza contundente mensaje a esposa de André Carrillo: "Tienes que saber cuál es tu límite"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo evitar pronunciarse al respecto de la reciente polémica en la que se han visto involucrados el futbolista André Carrillo y su esposa, Suhaila Jad. La conductora aconsejó a la influencer española, asegurando que una persona debe aprender a poner límites, por más cariño que pueda haber en una relación.

Magaly aconseja a Suhaila Jad

La periodista hizo un análisis sobre las recientes publicaciones que Suhaila hizo en redes sociales, dando a entender que se trataría de una presunta infidelidad por parte del pelotero. Ante ello, recordó que ambos han estado envueltos en rumores de crisis sentimental y separación en los últimos meses, ya que incluso se habían dejado de seguir en redes sociales.

Asimismo, comentó que André Carrillo ha sido mencionado en escándalos mediáticos desde hace bastante tiempo, siendo uno de los últimos una fiesta en el Golf de Los Incas. Además, le envió un mensaje a Suhaila tras leer sus publicaciones.

"Yo creo que hay personas que las mujeres decidimos soportar y decidimos no poner límites. La cuestión es que, si tu pareja no pone límites a las cosas que hace, tú tienes que saber cuál es tu límite y qué es lo que tú estás dispuesta a permitir o no , al margen de lo que haga la persona que está a tu lado", indicó.

Recordemos que André Carrillo y Suhaila llevan aproximadamente ocho años de relación y, producto de ello, han formado una familia que la influencer mostraba muy orgullosa en sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos tiempos la influencer dejó de aparecer junto al futbolista y solo compartía momentos con sus hijos.

Las pruebas de la posible infidelidad

Suhaila Jad sorprendió a sus seguidores al compartir la imagen de un arete hallado en el vehículo de André Carrillo, desatando rumores de una posible infidelidad.

La influencer española no ocultó su indignación y publicó la fotografía de la joya, consultando irónicamente a sus seguidores sobre la procedencia del objeto. Este hecho coincide con una serie de mensajes reflexivos sobre los momentos dolorosos que enfrentó durante su etapa de maternidad.

Según Ric La Torre, la situación se agravó cuando la modelo difundió una captura de pantalla con mensajes comprometedores. En dicha conversación, se observa un trato cariñoso hacia una tercera persona, lo que confirmaría el distanciamiento definitivo entre ambos personajes. La tensión entre la pareja aumentó luego de que ambos decidieran dejarse de seguir en sus cuentas oficiales de Instagram.

Es así que, la polémica entre André Carrillo y Suhaila Jad continúa generando comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Mientras la influencer comparte mensajes que alimentan rumores de crisis, Magaly Medina decidió intervenir con un consejo sobre los límites y el respeto dentro de una relación sentimental.