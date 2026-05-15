Algunos hinchas argentinos tendrán prohibido ir a los estadios en el Mundial 2026: ¿Cuál es la razón?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A poco menos de un mes del inicio del Mundial 2026, se conoció que algunos hinchas argentinos tendrán prohibido asistir a los estadios para ver a su selección. Ello, de acuerdo a una reciente iniciativa que adoptó el actual gobierno de Javier Milei.

Tajante norma para los argentinos previo a la Copa del Mundo 2026

El Gobierno de Argentina enviará a Estados Unidos el listado oficial de morosos alimentarios para impedir su acceso a los estadios en el Mundial 2026. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la medida y adelantó su inminente publicación en el Boletín Oficial para formalizar la restricción en la competencia internacional.

Luego de sostener diversas negociaciones bilaterales, el Ejecutivo remitirá a las autoridades norteamericanas la nómina de personas con prohibición de concurrencia a las canchas por incumplir sus cuotas familiares en Argentina. De esta manera, el país organizador aplicará la misma restricción en la justa mundialista.

Hay que mencionar que esta política se enmarca en el programa nacional Tribuna Segura, una propuesta que fue diseñada con el objetivo de reforzar los controles en los accesos deportivos. Así, a partir de una reciente modificación el sistem agregó a los infractores inscriptos en registros de alimentantes morosos a las nóminas de exclusión.

En este sentido, este cambio normativo afecta al artículo 2 que aborda la regulación sobre restricciones administrativas en espectáculos futbolísticos. Al respecto, el texto gubernamental establece de forma explícita que el impedimento permanecerá activo "mientras continúe vigente la situación que le dio origen".

Hasta esta actualización, los controles de admisión abarcaban de manera exclusiva a individuos con antecedentes penales por violencia en el deporte o incidentes en la vía pública. El objetivo central apuntó siempre a prevenir delitos y preservar la paz en eventos de asistencia masiva.

Importancia de la medida

El Gobierno de Argentina subrayó la importancia de esta medida señalando que "consolida un enfoque integral e innovador de la seguridad en eventos deportivos", con el cual se logra ampliar los criterios de admisión más allá de las restricciones penales, judiciales o contravencionales.

"Introduce una herramienta concreta de incentivo al cumplimiento de obligaciones legales fundamentales, reforzando el compromiso del Estado con la protección de derechos esenciales", se lee en la web del Poder Ejecutivo argentino.

En síntesis, un gran número de hinchas argentinos que tienen previsto acudir al Mundial 2026 para ver a su selección deberán tener en cuenta no figurar en la reciente lista de morosos alimentarios porque se les prohibirá el ingreso a los estadios.