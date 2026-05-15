Protocolo del clima en el Mundial 2026: ¿De qué se trata y cómo podría afectar los partidos?

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda menos de un mes para que se de inicio al Mundial 2026 con el encuentro inaugural entre México, uno de los anfitriones, frente a Sudáfrica el 11 de junio. Esta Copa del Mundo tendrá una serie de particularidades ya que será la primera cita mundialista que contará con 48 selecciones clasificadas, es decir más de 100 partidos por jugarse.

Protocolo del clima en Estados Unidos

Otra de las situaciones que se darán por primera vez en un evento deportivo de esta magnitud es el protocolo del clima que se aplicará en territorio estadounidense y que podría alterar drásticamente los duelos programados.

Estados Unidos cuenta con una rigurosa regulación de seguridad en caso de tormentas eléctricas durante el desarrollo de un evento deportivo. Este indica que al momento de que caiga un rayo cerca al partido que se esté desarrollando, los jugadores e hinchas deben evacuar o ponerse bajo techo y el cotejo será demorado por 30 minutos.

Una vez finalizado ese lapso de tiempo y otro rayo no cayó, el juego podrá reanudarse con total normalidad. Sin embargo, si dentro de esos 30 minutos los rayos vuelven a aparecer, el reloj regresa a cero y se esperará por media hora más.

Protocolo del clima deberá ser aplicado en el Mundial.

Este protocolo no puede ser cambiado o alterado por ningún organismo internacional como FIFA por lo que debe aplicarse a raja tabla. De acuerdo a las autoridades climáticas, los estados que más incidencia podrán reportar durante el Mundial son Cincinnati y Nueva York.

Ya se vio en el Mundial de Clubes

Esta regulación de seguridad ya se pudo ver en el Mundial de Clubes jugado a mediados del 2025 donde varios de los partidos tuvieron que ser pausados por la caída de rayos o la presencia de tormentas eléctricas. Por ejemplo, Boca Juniors vs. Aukland City, jugado en fase de grupos, tuvo que ser demorado por una hora y media hasta que la amenaza quedará despejada.

Otro de los partidos que más fue afectado fue el Benfica y Chelsea que tuvo una pausa obligada de casi dos horas. En total fueron 6 encuentros detenidos por esta situación y que podrían aumentar considerablemente en la Copa del Mundo que está por llegar.

De esta manera, el Mundial 2026 deberá cumplir con un protocolo del clima el cual deberá ser aplicado ante la caída de un rayo o la presencia de tormentas eléctricas durante los más de 100 partidos del torneo.