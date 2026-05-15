Partidos de hoy, viernes 15 de mayo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este viernes 15 de mayo habrá mucho fútbol para ver en todo el mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En el Torneo Apertura, Universitario recibe a Atlético Grau en el Estadio Monumental, mientras que Sporting Cristal visitará a Cajamarca FC. Por otro lado, Inglaterra, el Liverpool tiene la firme consigna de ganar en Premier League con la única consigna de acudir a la próxima edición de la Champions League.

La despedida de Jorge Araujo

Los merengues, quienes ya cuentan con nuevo entrenador tras la presentación oficial de Héctor Cúper, buscan volver a sumar de a tres para no alejarse de los primeros puestos de la tabla pensando principalmente en el acumulado. Con el Apertura ya fuera del alcance, los merengues apuntan todas sus balas al partido el próximo miércoles en Uruguay.

Universitario busca volver a ganar en el Torneo Apertura.

Y es que Universitario, a pesar de la reciente derrota ante Coquimbo Unido en Chile, aún cuenta con chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores o en todo caso acceder al premio consuelo de la Copa Sudamericana. Eso sí, primero debe conseguir un buen resultado ante los piuranos que se encuentran necesitados de puntos por su lugar en la tabla.

Sporting Cristal es otro que comienza a complicarse con el tema del descenso ya que se encuentra a solo tres puntos los clubes que perderían la categoría si el torneo terminaría hoy. No obstante, los dirigidos por Zé Ricardo tendrán al frente a un FC Cajamarca que es un rival complicado, aunque en la actualidad parece condenado a jugar en la Liga 2 en la próxima temporada.

Por último, en Inglaterra Liverpool busca asegurar su boleto a la próxima edición de la Champions League ante un Aston Villa que busca el mismo objetivo. Ambos cuentan con la misma cantidad de puntos (59) a falta de solo una fecha por jugarse.

Sporting Cristal visitará Cajamarca tras empatar en Matute frente a Alianza Lima.

Partidos de hoy: viernes 15 de mayo

Liga 1 - Perú

FC Cajamarca vs. Sporting Cristal | 3:00 p. m. | L1 Max, L1 Play

Universitario vs. Atlético Grau | 8:00 p.m. | L1 Max, L1 Play

Premier League - Inglaterra

Aston Villa vs. Liverpool | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Ligue 1 - Francia

Saint-Étienne vs. Rodez | 1:30 p. m. | Disney+, ESPN 3

Liga 2 - Perú

Sport Huancayo 2 vs. Unión Minas | 1:00 p. m. | Bicolor+

De esta manera, te dejamos la guía completa de partidos de hoy, viernes 15 de mayo con Universitario y Sporting Cristal jugando en la Liga 1.