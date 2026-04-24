Lamine Yamal se pronuncia tras sufrir lesión que lo aleja del Mundial: "Volveré más fuerte"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El fútbol europeo recibió un duro golpe tras la inesperada lesión de Lamine Yamal, una de las jóvenes figuras del FC Barcelona. El extremo tuvo que abandonar el campo en pleno partido ante el Celta de Vigo, encendiendo las alarmas en un momento clave de la temporada y generando preocupación entre hinchas y compañeros.

El diagnóstico no tardó en confirmarse. El club catalán informó que el atacante sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de lo que resta de la temporada en LaLiga. Esta baja obliga al equipo a reorganizarse en la recta final del campeonato, donde aún pelea por asegurar el título.

El pronunciamiento de Lamine Yamal

En medio de este difícil panorama, el propio Yamal decidió pronunciarse y llevar tranquilidad. A través de sus redes sociales, el joven futbolista mostró su lado más humano al expresar apoyo total a sus compañeros y confianza en su proceso de recuperación. Además, dejó en claro que mantiene una actitud positiva y que su objetivo es volver con más fuerza para la próxima temporada.

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor ", indicó.

Lamine Yamal se pronuncia tras lesión

Mientras tanto, en el entorno deportivo crece la incertidumbre sobre su presencia en el Mundial 2026. Aunque inicialmente se estimaba que llegaría en condiciones, el tiempo de recuperación y la falta de detalles sobre el grado de la lesión abren dudas. La selección de España sigue de cerca su evolución, considerando su importancia en el esquema.

Por ahora, el Barcelona deberá afrontar partidos decisivos sin su joven estrella, incluyendo un esperado duelo ante el Real Madrid. En paralelo, Yamal inicia un proceso de recuperación que no solo marcará su presente inmediato, sino también su futuro en la élite del fútbol internacional.

Barcelona confirma lesión de Lamine

Hace unas horas, el atacante fue sometido a las pruebas médicas de rigor para conocer exactamente su diagnóstico. Finalmente, el propio club catalán emitió un comunicado en sus redes sociales confirmado que su 10 se perderá el resto de la temporada por una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda.

"Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial", indicaron.

De esta manera, la lesión de Lamine Yamal marca un antes y un después en el cierre de temporada del FC Barcelona. Mientras el equipo redefine su camino, el joven talento apuesta por una recuperación sólida, manteniendo la esperanza de volver pronto y retomar su lugar en la élite.