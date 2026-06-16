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Erick Noriega defiende proceso de Mano Menezes pese a malos resultados: "Estamos por el camino correcto"

El volante de Gremio de Porto Alegre, Erick Noriega, aseguró que la Selección Peruana se encuentra en el camino correcto a pesar de las críticas recibidas tras la goleada ante España.

Erick noriega defendió el proceso de Mano Menezes en la Selección Peruana.
Erick noriega defendió el proceso de Mano Menezes en la Selección Peruana. (Selección Peruana)

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/06/2026

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La Selección Peruana no quedó bien parada luego de lo que fue la fecha doble del mes de junio donde disputó dos amistosos con diferentes resultados. Y es que a pesar de la victoria frente a Haití por 2-1, la goleada estrepitosa ante España inició una serie de cuestionamientos hacia lo que viene haciendo Mano Menezes en este proceso que recién comienza.

Están por el camino correcto

Por un lado, la prensa especializada señaló que el estratega brasileño no cuenta con la capacidad para revertir este mal momento de la Bicolor. Mientras que otro sector de la hinchada y el periodismo lamentaron que el combinado patrio no cuente con jugadores de nivel que le permitan soñar en grande.

Sin embargo, Erick Noriega parece no estar de acuerdo con estas observaciones luego de referirse a lo hecho por la Selección Peruana ante España. En entrevista con TV Perú, el 'Samurai' precisó que jugar con este tipo de rivales es más que beneficioso y dejó en claro que el equipo de todos está por el camino correcto.

"Jugar ante España fue muy fuerte. Siendo realistas, debemos mejorar todos; ellos están bastante más arriba que nosotros, pero siento que estamos por el camino correcto y vamos a seguir mejorando", indicó.

Erick Noriega asegura estar comprometido con Gremio de Porto Alegre.
Erick Noriega vive un gran momento en Gremio de Porto Alegre.

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Feliz por Alianza Lima

Como se sabe, el volante nacional partió a Gremio de Porto Alegre a mediados del 2025 tras una gran campaña en las filas de Alianza Lima. Precisamente, el futbolista se mostró feliz con el reciente Torneo Apertura obtenido por los íntimos de la mano de Pablo Guede y Paolo Guerrero.

"Soy hincha de Alianza y estoy contento de que se estén logrando los objetivos. Pudieron ganar el Apertura y les deseo lo mejor de cara al Clausura. La campaña fue muy buena; Alianza es un equipo grande que siempre debe salir a ganar", añadió.

Finalmente, también dejó un comentario sobre el polémico pase de Hernán Barcos a Sporting Cristal a pesar de su pasado con los blanquiazules. Pese a las críticas, el 'Samurai' le deseó lo mejor durante su estadía en el elenco bajopontino, además de desearle la mejor de las suertes.

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"Esto es fútbol. Lamentablemente sucedieron cosas, pero le deseo lo mejor porque siempre me ayuda y hablo mucho con él", sentención.

En resumen, Erick Noriega dejó de lado las críticas y aseguró que la Selección Peruana está por un buen camino en este inicio de proceso bajo la conducción de Mano Menezes.

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