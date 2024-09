Erick Delgado destrozó a Mariano Soso tras derrota de Alianza Lima: "Se cree Bielsa y es vende humo"

La reciente caída de Alianza Lima frente a Atlético Grau no solo dejó al equipo sin el liderato del Torneo Clausura 2024, sino que también provocó un aluvión de críticas hacia el técnico Mariano Soso. La polémica escaló aún más por un fuerte reclamo del DT argentino al árbitro Joel Alarcón, lo que desató la indignación de figuras como Erick Delgado.

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau, disputado en el Estadio Campeones del 36, terminó con una derrota de 1-0 para los íntimos. Este resultado no solo implicó que los blanquiazules perdieran la primera posición en la tabla, sino que el liderato pasara a manos de su clásico rival, Universitario de Deportes.

Las críticas no tardaron en llegar, centradas principalmente en Mariano Soso, cuya gestión ha estado bajo constante escrutinio.

Una de las acciones más cuestionadas fue el polémico penal cobrado a Renzo Garcés por una falta sobre Neri Bandiera, que sentenció el resultado.

Tras el pitido final, un frustrado Mariano Soso se dirigió airadamente al árbitro Joel Alarcón, reprochándole con dureza su actuación durante el partido. Este incidente fue captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el material que circula por internet, se puede ver a Mariano Soso y Paolo Guerrero reclamándole al árbitro por la conducción del partido. " Un partido de mier*** has hecho ", se escucha decir al estratega argentino, visiblemente molesto.

Mientras Mariano Soso intentaba calmar a sus jugadores para que no increparan a los árbitros, su propio comportamiento llamó la atención de varias figuras del fútbol, entre ellas Erick Delgado.

Durante el programa de YouTube 'Ni loco ni santo', conducido por el exfutbolista Paco Bazán, Erick Delgado no dudó en criticar al entrenador de Alianza Lima.

"Para mí Mariano Soso es un vende humo , le encanta la cámara, sale primero en la acción, se cree Bielsa . Quería llamar la atención más que los jugadores", arremetió el exarquero, quien no dudó en calificar el comportamiento de Mariano Soso como una "payasada".

Erick Delgado recordó que la actitud de Mariano Soso no es nueva. En su intervención, mencionó un episodio anterior en el que el entrenador argentino se enfrentó verbalmente con Pablo Míguez, exjugador de Alianza Lima, durante un encuentro ante Carlos A. Mannucci.

"La vez pasada, contra Carlos Mannucci, empezó a pelearse con Pablo Míguez de boca. Salió a decirle no sé qué cosa y Míguez lo mira cómo diciendo: 'Acá no me digas nada, afuera'. ¿Cuándo se ha visto que un entrenador se ponga de boca con un jugador? Es un vende humo y caminaba como Bielsa", señaló Erick Delgado.