Universitario se impuso 3-1 ante Alianza Lima y se acerca al título del Torneo Clausura Femenino

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario dio un paso fundamental en la definición de la Liga Femenina 2026 al imponerse con autoridad sobre su clásico rival en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Carlos Véliz venció 3-1 a Alianza Lima en el partido de ida por las finales del Torneo Clausura, sacando una importante ventaja de cara al duelo de vuelta.

Dominio crema y ventaja tempranera en el primer tiempo

Desde el pitazo inicial, el cuadro crema salió con agresividad en ataque para imponer condiciones en casa, generando peligro constante sobre la portería defendida por Karla López, quien tuvo que intervenir con solvencia al minuto 3 y nuevamente al minuto 7 tras un remate en el área de Luz Campoverde.

Sin embargo, la insistencia local tuvo recompensa al minuto 10, cuando el árbitro sancionó un penal tras revisar la jugada en el VAR, permitiendo que la capitana Stephanie Lacoste lo cambiara por gol al minuto 12 para poner el 1-0 parcial.

Lejos de conformarse con la mínima diferencia, Universitario mantuvo la presión alta y encontró el segundo tanto a los 22 minutos de juego. Una gran habilitación de Luz Campoverde permitió que Cindy Novoa pivoteara el balón con precisión dentro del área para que Sofía Oxandabarat definiera con eficacia y estableciera el 2-0 ante el delirio de la hinchada en el Monumental, en una etapa inicial marcada también por la amonestación a Neidy Romero y la pausa de rehidratación.

En el tramo final de la primera mitad, Universitario volvió a avisar con un disparo desviado de Karen Araya desde fuera del área, mientras que Alianza Lima reaccionó en busca del descuento antes del entretiempo. Alondra Vílchez probó al minuto 43 y Juliana Da Silva remató cruzado al 44, pero en ambas ocasiones la guardameta Mia Shalit respondió con seguridad para mantener su arco invicto al cierre de los cuatro minutos de adición.

𝗚𝗔𝗡𝗢 𝗟𝗔 Ⓤ 🤩💪 ⏱️ | 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 ⚽ Universitario 3-1 Alianza Lima 🏆 Liga Femenina - Final Ida #ConLasLeonasHastaElFinal https://t.co/cUeWOolbbt November 14, 2026

Doblete de Oxandabarat y el descuento íntimo en el complemento

Iniciada la etapa complementaria, el elenco blanquiazul estuvo muy cerca de acortar distancias al minuto 49 mediante una llegada sorpresiva de Neidy Romero al área, aunque su remate se elevó por encima del travesaño.

La reacción de Alianza Lima fue inmediata tras recibir el tercer tanto, pues al minuto 59 una falta cometida dentro del área en contra de Jacqueline Saavedra llevó al juez principal a cobrar la pena máxima a favor de la visita. La capitana Allison Azabache asumió la responsabilidad desde el punto penal al minuto 64 y ejecutó con acierto para anotar el descuento que dejaba el marcador 3-1.

Durante los minutos restantes, el ritmo del compromiso estuvo condicionado por el desgaste físico y una nueva pausa de rehidratación señalada al minuto 73. Pese a los intentos de ambos conjuntos durante el tramo final y los cinco minutos de tiempo añadido otorgados por el árbitro, sellando una sólida victoria crema en el primer asalto de la final del Clausura.

En ese sentido, Universitario logró sacar una valiosa diferencia de dos goles en el partido de ida y quedó a un paso de conquistar el título del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 antes de disputar la revancha ante Alianza Lima.