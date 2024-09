¿Paolo Guerrero y Hernán Barcos podrán formar dupla en Alianza Lima? Esta es la respuesta de Mariano Soso

02/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la incertidumbre sobre la alineación de Alianza Lima para los próximos partidos, la pregunta sobre la posible dupla entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos ha capturado la atención de los hinchas. Mariano Soso, el técnico del equipo, ha ofrecido una respuesta definitiva que despeja las dudas sobre esta combinación de delanteros estelares.

¿Guerrero y Barcos formarán dupla en Alianza?

El entrenador de Alianza Lima, Mariano Soso, se pronunció con entusiasmo sobre la llegada de Paolo Guerrero. Durante la presentación del jugador, el argentino destacó que la alineación del 'Depredador' y Hernán Barcos en el ataque no está garantizada y dependerá del desempeño de ambos jugadores en los entrenamientos y partidos.

"Soy muy coherente en cuanto a la elección de la titularidad; esto se define en función del rendimiento y lo que se observe semana a semana", comentó Mariano Soso a las cámaras de Latina Televisión.

Mariano Soso también resaltó el impacto que Paolo Guerrero tendrá en el equipo: "Paolo contribuirá con lo que hemos conversado, sumándose al espíritu colectivo y potenciando nuestro carácter competitivo. Guerrero es un patrimonio nacional, con una profunda identificación con los colores de Alianza y su hinchada.

"En cada intercambio con él, crece la expectativa de que aumente la competencia interna, se mejore a sí mismo y nos ayude a alcanzar los objetivos de este año", añadió el estratega argentino.

Barcos habla sobre la llegada de Guerrero

Hernán Barcos, uno de los referentes del equipo, también expresó su opinión sobre la llegada de Paolo Guerrero. Tras la celebración del campeonato obtenido por Alianza Lima en la Liga Femenina 2024, el delantero argentino bajó al campo de juego para felicitar a todas las jugadoras.

En su salida del estadio, Hernán Barcos fue consultado sobre el fichaje de Paolo Guerrero y su respuesta fue positiva. "Espectacular, creo que genera una vibra positiva para el club y para el mundo de Alianza Lima. Así que contento con su llegada y lo estamos esperando," aseguró el 'Pirata' para 'Fútbol en América'.

Primeras palabras de Guerrero en Alianza

Paolo Guerrero, emocionado por su regreso, no ocultó su alegría al hablar sobre su regreso a Alianza Lima. "Cumplir mi sueño de regresar a mi casa, vine con 7 años de edad, me fui a los 17 años. Es el equipo más grande del Perú, de eso no queda dudas, ¿Hay alguien que tiene dudas de eso? No hay. Alianza es el pueblo, es corazón. Toda la vida," declaró tras su presentación.

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima ha generado una ola de entusiasmo entre los hinchas y el cuerpo técnico. La expectativa por ver la posible dupla entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el ataque es alta, aunque el técnico Mariano Soso ha sido claro en que la alineación dependerá del rendimiento en los entrenamientos.