No será Jairo Concha: Se reveló al jugador que usará la 10 en la Selección Peruana ante Senegal

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas horas para el esperado debut de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana cuando enfrente a Senegal en la ciudad de París. El combinado patrio jugará su primer amistoso internacional del años ante una de las selecciones más poderosas del continente africano la cual cuenta con su estrella principal, Sadio Mané.

Se reveló al jugador que usará la '10' de la Bicolor

Ahora, solo restan detalles para este esperado encuentro a jugarse en el viejo continente. Una de estas precisiones será quien usará la camiseta 10 la cual había sido portada por Jairo Concha en la última fecha FIFA del mes de noviembre.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el jugador de Universitario dejará de lado este míticos dorsal para volver a la 17 con la que juega actualmente. Así lo indicó la periodista Darinka Ramírez en sus redes sociales. A su vez, la mujer de prensa señaló que para esta fecha FIFA el encargado de utilizar la 10 será Joao Grimaldo.

El atacante del Sparta Praga de la República Checa ha sido uno de los más peligrosos de la Bicolor en los últimos encuentros preparatorios por lo que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su valía con la camiseta que supieron vestir grandes jugadores como Julio César Uribe, Teófilo Cubillas o Jefferson Farfán.

Joao Grimaldo utilizará la 10 en la Selección Peruana.

Fabio Gruber destaca buen ambiente del plantel

Otro de los convocados a esta renovada Selección Peruana es el futbolista de ascendencia alemana, Fabio Gruber. El central conversó con el canal Bicolor+ donde resaltó el buen ambiente dentro del plantel e incluso destacó el buen humor de los jugadores con los que pudo compartir.

"Me he sentido muy bien, porque los chicos, a los que he visto en Rusia, son muy chistosos, me encanta estar con ellos, hacer bromas, integrarme más, aprender el idioma, así que me encanta", indicó.

En esa misma línea, el defensor dejó en claro que el objetivo grupal es seguir mejorando pensando en los partidos venideros bajo las órdenes del estratega brasileño.

"Mi objetivo es mejorar porque creo que es un buen equipo y siento que el proyecto puede funcionar si cada uno sabe que hacer, porque así mejoramos como equipo", agregó.

En resumen, se conoció que ahora Joao Grimaldo portará la camiseta número 10 en la Selección Peruana para el amistoso ante Senegal. Ello luego de que Jairo Concha desistiera de utilizar dicha indumentaria tal como sucedió en la fecha FIFA anterior.