Paolo Guerrero resalta victoria de Alianza Lima contra UTC: "Fue un partido duro"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, destacó la victoria de Alianza Lima contra UTC por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

En declaraciones para L1 Max, el 'Depredador' indicó que fue un compromiso complicado contra el cuadro cajamarquino por la altura y el estado del campo de juego.

Asimismo, Paolo Guerrero apuntó que el equipo 'blanquiazul' perdió algo de ritmo futbolístico por el receso de las Eliminatorias y aseguró que está enfocado en ganar los próximos tres partidos de Alianza Lima.

Por otro lado, el exjugador de Flamengo se pronunció sobre la doble fecha de las Eliminatorias de la Selección Peruana contra Uruguay y Brasil y afirmó que la 'Blanquirroja' aún tiene posibilidades de clasificar al próximo Mundial 2026.

"El último resultado no nos ayudó, creo que hicieron un gran trabajo contra Uruguay, se logró un triunfo importante. Todavía están las chances para clasificar al Mundial aún están ahí, nada está perdido, y confío que nos irá mejor en los próximos partidos (...) Si soy llamado, bien, y si no igual estaré a muerte con mi Selección", expresó.

Cabe mencionar que, en la previa del partido el 'Depredador' arremetió contra sus críticos y afirmó que no le prestará atención a "gente que no ha jugado".

"Crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, no tiene ningún título, no ha pisado un gramado, no ha hecho ningún gol. Crees que le puedo prestar atención a esa gente que me critica", declaró a los medios de comunicación.