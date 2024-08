París 2024: ¡Va por más! Evelyn Inga revela su siguiente objetivo tras obtener diploma olímpico en marcha atlética

Evelyn Inga le regaló una gran alegría al deporte peruano luego de obtener el octavo lugar en los 20 kilómetros de marcha atlética femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024. La deportista nacional superó todas las expectativas y fue la mejor posicionada en esta prueba donde Kimberly García partía como la favorita.

Gracias a esta posición, la nacida en Huancayo obtuvo el diploma olímpico que otorga la máxima competición del deporte. Ahora, la fondista conversó extensamente con Exitosa Deportes y dio a conocer sus sensaciones tras quedar entre las 10 mejores de esta carrera.

En esta charla, Evelyn Inga contó lo que fue su estratega en la competencia olímpica y como se sorprendió con el nivel de sus rivales. La atleta nacional aseguró que esperaba un inicio algo más pausado, pero se terminó encontrando con un ritmo bastante acelerado.

Pese a ello, la marchista demostró lo mejor de sí y se esforzó para mantenerse en todo momento cerca de los primeros lugares.

"Satisfecha, contenta. La competencia se cumplió de acuerdo a lo planificado y vemos que el nivel es altísimo. Vengo compitiendo desde el año pasado con las demás atletas de talla mundial. Desde el principio fue muy rápido y no lo esperaba. Como los varones que salieron más tranquilos y, por el clima y el circuito, iban a salir más tranquilos, pero no. Fue fuerte y me costó acomodarme los primeros cuatro kilómetros", inició.