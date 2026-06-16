Mundial 2026 : Hinchas de Argentina y Argelia protagonizan violentos disturbios frente al Times Square

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La madrugada del 16 de junio, el corazón de Manhattan fue escenario de una brutal pelea que involucró a simpatizantes de Argentina y Argelia. En plena previa del Mundial 2026, los hinchas protagonizaron disturbios violentos que alertaron a los transeúntes y autoridades locales.

Escenario de violencia en Nueva York

La tranquilidad de Times Square se interrumpió abruptamente debido a corridas, empujones y golpes entre los fanáticos. Según los registros en redes sociales, los enfrentamientos físicos incluyeron patadas y el uso de objetos, lo que causó pánico entre los niños y testigos presentes.

El caos se apoderó de uno de los sectores más transitados, mientras los ciudadanos intentaban frenar la agresión desmedida. Las imágenes que circularon rápidamente muestran el nivel de hostilidad alcanzado durante la concentración de los simpatizantes de ambos seleccionados en el icónico punto neoyorquino.

💣🔥 "AHORA SÍ EMPEZÓ EL MUNDIAL"



Hinchas de Argentina 🇦🇷 y Argelia 🇩🇿 se pelearon en Times Square, a horas del partido que marcará el debut mundialista de ambos.pic.twitter.com/1jqlhGOSAb — PaseClave (@paseclave__) June 16, 2026

Hasta el momento, no existe un parte oficial que detalle el número exacto de heridos o detenidos por este hecho. La situación generó gran preocupación por la seguridad en la Copa del Mundo, considerando la masiva afluencia de turistas y aficionados internacionales en territorio estadounidense.

Expectativa deportiva en Kansas City

Mientras Nueva York sufría estos actos violentos, la realidad en Kansas City era totalmente distinta. Allí, los hinchas argentinos realizaron un banderazo multitudinario para alentar a su equipo, manteniendo un clima festivo y ordenado, lejos de cualquier tipo de enfrentamiento o conflicto reportado.

Argelia llega a esta cita mundialista con una postura firme y sin intenciones de retroceder. El plantel norteafricano ha dejado claro que su objetivo es competir de igual a igual frente a los actuales campeones del mundo, buscando demostrar su verdadera capacidad deportiva.

🔥 SE CALIENTA EL ARGENTINA 🇦🇷 VS ARGELIA 🇩🇿



Hubo incidentes entre aficionados argentinos y argelinos en Times Square, a pocas horas del partido.



El encuentro aún no comienza y la tensión ya se siente fuera de la cancha. 👀



¿Quién gana esta noche? 👇



📹 brutofficiel... pic.twitter.com/bWI3CvobVn — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) June 16, 2026

El defensor argelino Rafik Belghali destacó la mentalidad del grupo previo al vuelo transatlántico. El equipo busca consolidarse tras doce años de ausencia en los mundiales, preparándose con la seriedad que requiere enfrentar a figuras de talla mundial en el inicio del torneo.

Por otro lado, el entrenador Vladimir Petkovic enfatizó el respeto hacia Argentina, reconociendo su jerarquía como el campeón vigente. Sin embargo, aseguró que el equipo no ha venido a los Estados Unidos a cumplir un rol secundario, sino a buscar resultados importantes en cancha.

Los disturbios entre hinchas de Argelia y Argentina en Times Square marcaron un inicio tenso para la competencia. La seguridad mundialista estará bajo la lupa durante el desarrollo de este partido en Kansas City, buscando evitar más incidentes entre los seguidores de ambos países en el Mundial 2026.