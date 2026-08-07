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Perú derrota 3-0 a Túnez en su debut en el Mundial de Vóley Sub 17 2026: Así fue la contundente victoria nacional

La selección peruana derrotó 3-0 al combinado de Túnez en su debut en el Mundial de Vóley Sub 17 2026 que se viene desarrollando en Chile. El sexteto nacional buscará replicar esta buena actuación ante Venezuela.

Perú derrota 3-0 a Túnez en su debut en el Mundial de Vóley Sub 17
Perú derrota 3 0 a Túnez en su debut en el Mundial de Vóley Sub 17 (Foto: Composición Exitosa)

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 07/08/2026

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La selección peruana femenina tuvo un debut auspicioso en el Mundial de Vóley Sub 17 2026 al derrotar 3-0 al combinado de Túnez. El conjunto nacional sumó sus primeros puntos en el certamen que se viene desarrollando en Chile y llega de la mejor manera para enfrentar a Venezuela en la siguiente fase.

Perú tiene un buen inicio en el Mundial de Vóley Sub 17

El sexteto nacional que dirige el estratega Marcello Bencardino arrancó el campeonato con una sólida victoria ante su similar africano, sin embargo, el trámite del encuentro no estuvo para nada sencillo debido a que desde el salto al campo tuvieron unas rivales que dieron pelea.

Ambas escuadras estuvieron muy parejas en el marcador ello se reflejaba cuando el cuadro patrio sacaba ventaja, de forma inmediata las tunecinas acortaban el marcador. Pero de la mano de Nahir Cueva y Fernanda Pinto la Blanquirroja encontró el camino para que ganar el primer parcial por 25-21.

Posteriormente, en el segundo set, la contienda fue mucho más reñida. sobre todo a partir del punto 20 en el que ambas selecciones lucharon punto a punto por llevarse este parcial. Y no fue hasta el punto 26 que se definió siendo a favor para la Bicolor, en el que Tamara Galdós vislumbró.

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En el tercer y último parcial, Perú tuvo un buen arranque debido a que al frente tuvo a un equipo de Túnez cansado por lo que no desaprovechó la oportunidad para liquidarlo. Con las buenas actuaciones de Cueva, Galdós y Kiara Lazo la escuadra patria se impuso sin mayores problemas 25-14 a sus oponentes del continente africano.

El próximo rival a enfrentar: Venezuela

Cabe señalar que luego de lograr esta importante victoria ante Túnez, Perú se medirá en la siguiente jornada, que se disputará este viernes, 7 de agosto, ante Venezuela. La Vinotinto viene de caer 3-2 ante México.

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El duelo ante las llaneras ha sido programado para llevarse a cabo a las 12: 000 p.m. y los aficionados podrán disfrutar de este a través de la transmisión exclusiva de Latina.

Con un contundente 3-0 ante su similar de Túnez, la selección peruana empezó de manera auspiciosa el Mundial de Vóley Sub 17 2026 que se viene llevando a cabo en Chile. Con parciales 25-21, 26-24 y 25-14, las jugadoras nacionales dirigidas por Marcello Bencardino iniciaron con pie derecho este certamen y este viernes se verán las caras ante Venezuela.

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