Delia Espinoza critica desactivación del Eficavip: "No tiene sustento técnico"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Delia Espinoza rechazó la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales y brindó su apoyo a los deudos de las víctimas de las protestas sociales del 2022-2023.

Delia Espinoza critica desactivación de equipos especiales

En la conferencia de prensa de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, la fiscal de la Nación suspendida, se pronunció a favor de los familiares de los fallecidos.

"Yo ya lo dije, no hay sustento técnico, no existe. Lo único que hay es que el coordinador presentó un informe diciendo que 'hay un equipo, pero tenemos una especialidad y que no se justifica', pero no dicen de que no ha habido logros que se justifica el recomponer todo el equipo o redistribuir todas las carpetas. Esto es gravísimo", aseguró.

Señaló, gracias a su experiencia en el cargo, que cuando se redistribuyen carpetas se generan meses de atraso en el caso "y hasta puede haber impunidad". Espinoza llegó a Juliaca, Puno, para participar de las actividades conmemorativas de los 3 años de los hechos ocurridos el 9 de enero.

"Vamos a tener un coloquio con invitados internacionales para hablar justamente de los aspectos jurídicos, de los alcances legales que tiene esta esperanza de lograr justicia por parte de las víctimas. El día de mañana también voy a estar, tengo entendido que va a haber actos conmemorativos con algunas manifestaciones artísticas", informó.

Deudos evalúan medidas de fuerza

El presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, Raúl Samillán, informó que no descartó realizar una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía tras desactivación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

"Ellos tomaron la decisión de llegar a Juliaca sea como sea y aquí reunirnos. Vamos a esperar que pase el 9 de enero y luego, seguramente el 10, estaremos reuniéndonos para tomar decisiones para emprender una jornada de lucha hacia la capital, ya sea una marcha de sacrificio o alguna huelga de hambre frente al Ministerio Público", informó.

Samillán explicó que la media se da en medio de la culminación de la primera etapa por lo que ya se estaba por presentar la acusación formal, un promedio de 20 de los 50 casos ya habían sido avanzados hasta dicho punto.

Es en ese sentido, que Delia Espinoza criticó la decisión de Tomás Gálvez de disolver los equipos especiales, principalmente el EFICAVIP.