¿Nace una nueva actriz? Novia de Trauco impacta al aparecer en escenas de la serie 'Eres mi bien'

Todo hace indicar que la novia de Miguel Trauco volteó la página de la presentación de una denuncia por presunto abuso sexual contra el futbolista y ahora ha sorprendido a más de uno realizando sus pininos actorales en la serie 'Eres mi bien" de Latina.

Luego de haber mantenido un perfil bajo y decidir cerrar sus redes sociales por el problema en el que se vio envuelto el exfutbolista de Alianza Lima, la aún novia de Trauco, Mariela Arévalo, sorprendió a propios y extraños tras anunciar su debut en las pantallas de televisión.

En tal sentido, la joven ha decidido enfocarse en su carrera como actriz reflejando que ha decidido retomar su vida pública, tras unos días en total hermetismo. La fémina recurrió a sus redes sociales para compartir con suma alegría en esta nueva etapa y sueño cumplido.

Resulta que ha realizado su primera aparición en la pantalla grande nada más y nada menos que en la serie 'Eres mi bien' en el canal Latina. Esta producción dirigida por el reconocido productor Miguel Zuloaga.

Este último no dudó en resaltar los dotes de actuación de la novia de Miguel Trauco, pese a que recién da sus primeros pasos y forma parte de su actual elenco que ha tenido gran acogida por el público televidente.

"Es una alumna de 'Arte y Escena' (academia de actuación) y a los alumnos destacados los invito a participar en las producciones en las que trabajo. Ella pasó casting, es una joven talentosa", afirmó Zuloaga.

Prometida de Miguel Trauco reaparece con impactante mensaje

Días atrás y posteriormente a lo sucedido con Miguel Trauco, Mariela Arévalo, aún pareja y prometida del futbolista, evitó pronunciarse sobre la grave acusación que recibió el jugador y solo borró las fotos que tenía junto a él en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, exactamente mediante sus historias, compartió un mensaje en inglés "Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños", se observa en dicho post de la joven que podría reflejar su estado emocional actual.

Como vemos, Mariela Arévalo sorprendió a más de uno debido a que con total felicidad reveló que ha debutado en l aactuación en la popular serie de Latina, 'Eres mi bien'. Ello, tras pasar la marea del problema en el que se envolvió su pareja, Miguel Trauco, al ser acusado de presunto abuso sexual.