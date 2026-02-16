Hernán Barcos comparte inesperado mensaje a Alianza Lima por su 125 aniversario

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 15 de febrero, Alianza Lima cumplió 125 años de fundación en medio de una crisis deportiva e institucional que ha generado ruido en sus hinchas. Pese a ello, uno de los últimos referentes del club como Hernán Barcos dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales emocionando a más de un aficionado.

Hernán Barcos y su mensaje a Alianza por su 125 aniversario

Sobre el final del partido ante 2 de Mayo que consumó la eliminación de los íntimos de la Copa Libertadores, un sector de los asistentes que acudieron a Matute corearon el nombre del 'Pirata' y entonaron cánticos contra Paolo Guerrero por el penal que no ejecutó en la primera parte.

En su debido momento, Hernán Barcos evitó pronunciarse sobre esta situación, pero si lo hizo por el 125 aniversario de Alianza Lima. A través de un breve mensaje en su Instagram, el delantero argentino saludó a su institución y agradeció por ser parte de su historia, además de estar orgulloso de haber vestido sus colores.

"¡Feliz aniversario, Alianza Lima! 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club!", expresó.

Como se recuerda, el 'Pirata' estuvo cinco años en la institución victoriana donde fue bicampeón en las temporadas 2021 y 2022 y durante estas temporadas se consagró como el máximo goleador extranjero de toda su historia con 77 tantos en 189 partidos.

Fondo Blanquiazul busca el regreso de Hernán Barcos

Justamente, Exitosa Deportes pudo conocer que dos integrantes del Fondo Blanquiazul buscan concretar el regreso de Hernán Barcos a mediados de este 2026. La intención de este grupo de directivos es que el futbolista no solo vuelva con la blanquiazul a las canchas, sino que en un futuro cercano pueda asumir un cargo directivo.

Incluso, se habló de que el contrato sería de un año y medio para darle la chance de retirarse con los íntimos, para luego asumir sus nuevas funciones.

"Están pensando, por lo menos dos de los ocho integrantes de la parte administrativa, en el retorno de Hernán Barcos. Regresaría a mitad de año no solo como futbolista sino también para un eventual cargo administrativo", indicó Carlos Panez días atrás.

En resumen, Hernán Barcos no se olvida de Alianza Lima y le envió un cálido saludo por sus 125 años de fundación. El 'Pirata' emocionó a los hinchas blanquiazules en medio de la crisis deportiva que viven.