RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Lamentable pérdida

¡Luto en Hollywood! Fallece famoso ACTOR de 'El Padrino' a los 95 años

El famoso actor Robert Duvall, conocido por sus papeles en 'El padrino', 'Camino al cielo' o 'El juez' falleció a los 95 años. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Falleció actor de 'El Padrino' a los 95 años.
Falleció actor de 'El Padrino' a los 95 años. (Planeta Urbano)

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 16/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Descansa en paz. La industria de la televisión y del cine está de luto tras confirmarse la muerte del famoso actor y ganador del Oscar, Robert Duvall, a los 95 años. 

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa", dio a conocer su esposa Luciana Duvall en un comunicado, que dejó desconcertados a los seguidores del conocido actor por su papel en 'El Padrino'.

 

Noticia en desarrollo...

 

 

Reconocida productora de TV hallada sin vida en hotel: Caso bajo investigación
Lee también

Reconocida productora de TV hallada sin vida en hotel: Caso bajo investigación

Fallece popular cantante tras ser hospitalizado de emergencia: Fans lamentan su pérdida
Lee también

Fallece popular cantante tras ser hospitalizado de emergencia: Fans lamentan su pérdida

Temas relacionados actor El Padrino fallecido Hollywood Muerte Robert Duvall

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA