¡Luto en Hollywood! Fallece famoso ACTOR de 'El Padrino' a los 95 años

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Descansa en paz. La industria de la televisión y del cine está de luto tras confirmarse la muerte del famoso actor y ganador del Oscar, Robert Duvall, a los 95 años.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció tranquilamente en casa", dio a conocer su esposa Luciana Duvall en un comunicado, que dejó desconcertados a los seguidores del conocido actor por su papel en 'El Padrino'.

Noticia en desarrollo...