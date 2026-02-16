Universitario de Deportes no se olvida de Alianza Lima y le envía un inesperado saludo por su 125 aniversario

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes no se olvidó de Alianza Lima y, contra todo pronóstico, le envió un inesperado saludo por su 125 aniversario, un gesto que rompió la clásica tensión entre ambos clubes y sorprendió los propios hinchas blanquiazules.

Universitario y su inesperado saludo

Universitario y Alianza Lima protagonizan una rivalidad de toda la vida. No es novedad que, incluso en redes sociales, ambos clubes suelan cruzarse indirectas, publicaciones con doble intención o mensajes cargados de historia. Pero esta vez, desde Ate decidieron cambiar el libreto.

A través de sus plataformas oficiales, Universitario compartió una imagen conmemorativa por los 125 años de vida institucional de su eterno rival y acompañó la publicación con un mensaje breve, pero contundente: "Feliz Aniversario, Club Alianza Lima" .

El detalle fue inmediato y no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, la publicación empezó a circular entre hinchas, generando comentarios de sorpresa, especialmente entre los seguidores íntimos.

𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗔𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗮 pic.twitter.com/k5Z6RzgzCQ — Universitario (@Universitario) February 15, 2026

Alianza Lima vive días tensos

Mientras el saludo crema se viralizaba, en tienda blanquiazul el panorama dista mucho de ser completamente festivo.

Alianza Lima atraviesa días complejos en lo deportivo. El equipo íntimo viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y, además, no pudo sumar de a tres en su último compromiso, tras empatar ante Alianza Atlético de Sullana el sábado por la noche en Trujillo.

A pesar de este contexto, desde la interna del club hay confianza en que el equipo podrá mejorar su rendimiento en las próximas fechas. Tanto los directivos como el comando técnico mantienen la expectativa de una pronta recuperación.

El objetivo está claramente marcado: ganar la Liga 1 y cortar cualquier opción de que Universitario de Deportes logre un histórico tetracampeonato.

Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima ya pasó la página y trabaja a contrarreloj pensando en sus próximos compromisos, con una misión clara: reencontrarse cuanto antes con la victoria y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

Pero el reto no será sencillo. Al frente estará un rival siempre incómodo y que llega con la moral en alto tras su último triunfo: Sport Boys, en un duelo que, como suele pasar, promete emociones fuertes de principio a fin.

El encuentro se disputará este viernes 20 de febrero, desde las 20:00 horas, y podrá verse en vivo a través de L1 Max.

Así, Universitario de Deportes no se olvidó de Alianza Lima y optó por enviarle un inesperado saludo por su 125 aniversario, un gesto que sorprendió a más de uno.