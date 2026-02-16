'Prima' de Josimar IMPACTA al aparecer sin rastro de embarazo pese a tener siete meses de gestación

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Verónica González, que ganó gran popularidad en el ambiente de la farándula peruana al ser catalogada como la 'prima' de Jossimar, ha llamado la atención debido a que apareció sin rastros de embarazo pese a tener siete meses de gestación.

Hay que recordar que, la mujer de nacionalidad venezolana durante todo el año pasado estuvo apareciendo en televisión peruana y en redes sociales señalando que estaba esperando mellizos y que el padre de los bebés es el salsero.

'Prima' de Jossimar ya no tiene rastros de embarazo

Una nueva aparición de González en redes sociales ha generado una serie de reacciones sobre todo polémicas tras aparecer con el abdomen totalmente plano, pese a revelar desde hace meses atrás que se encontraba en la dulce espera.

Al respecto, cabe mencionar que la mujer ya debería de cursar el séptimo mes de embarazo de los hijos, que según ella, también son del exintegrante de 'Los Caribeños de Guadalupe'.

A través de audiovisuales se puede observar a la 'prima' de Jossimar usando ropa ceñida y sin rastro de 'pancita' que es natural en las embarazadas tal y como lo mostraba en semanas anteriores con orgullo.

La también estilista impactó al compartir diversos clips en los que aparece luciendo indumentaria ajustada y tops que dejaron al descubierto que no tiene la barriga de embarazo pese a que ya debería ser muy vistosa al tener siete meses de gestación.

La vez que reveló que el padre de sus bebés es Jossimar

Este caso se remonta a octubre de 2025, mes en el que Verónica González llamó poderosamente la atención al revelar que se encontraba en el séptimo mes de gestación durante una aparición en el programa Magaly TV La Firme, en la que inclusive rompió en llanto y afirmando una vez que el progenitor de sus futuros hijos es el intérprete de 'Con la misma moneda'.

Allí la venezolana aprovechó en exponer las conversaciones que sostenía con Jossimar en el que se daba a conocer que ya existía una prueba de ADN, de por medio, que evidenciaba que él era el padre e inclusive lo acusó de haberle pedido abortar.

Pese a tener siete meses de gestación, Verónica González, la catalogada como la 'prima' del salsero peruano Jossimar Fidel, ha causado gran impresión al aparecer sin rastros del embarazo de sus mellizos. Recordemos que en reiteradas ocasiones señaló que el cantante era el padre de sus bebés.