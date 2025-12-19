Ricardo Gareca sorprende con opinión sobre llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que..."

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras conocerse que existe un principio de acuerdo entre Pedro Gallese, y el club Deportivo Cali, el entrenador Ricardo Gareca compartió su postura sobre la posibilidad de que el arquero de la selección peruana llegue al fútbol colombiano.

Así reaccionó Gareca a la llegada de Gallese a Deportivo Cali

El último miércoles el cuadro 'azucarero' emitió un comunicado en el que dio a conocer que ha llegado a un principio de acuerdo con el exguardameta de Orlando City y se avizora como uno de las grandes incorporaciones que tendrá tras el cambio de directivos que buscan obetenr protagonismo en la liga de Colombia.

Esta noticia generó una serie de reacciones en el ámbito futbolístico tanto a nivel nacional e internacional, una de las personas que dio a conocer su punto de vista sobre el fichaje del 'Pulpo' fue Ricardo Gareca.

En tal sentido, el estratega argentino concedió una entrevista para al periodista Juan Córtes del programa colombiano 'Golcaracol' en el que confesó su total respaldo por la próxima incorporación del guardameta nacional debido a que llega a un campeonato de alta competitividad y visibilidad.

"Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos", manifestó el 'Tigre' en un principio.

Hoy sostuve una breve charla con Ricardo Gareca sobre el arribo de Pedro "El Pulpo" Gallese al @DeportivoCaliCP, el ex @AmericadeCali miró con buenos ojos la llegada del guardameta a las todas Verdiblancas. pic.twitter.com/RNbnqcLCi6 — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) December 18, 2025

El 'Tigre' se desvive en elogios por Pedro Gallese

Acto seguido el exentrenador de Chile se desvivió en elogios por el golero nacional destacando su "enorme experiencia" y "gran capacidad" e inclusive se animó a catalogarlo como uno de los arqueros que ha tenido en su etapa como director técnico.

"Un profesional con todas sus letras y una gran persona", subrayó el entrenador argentino de 67 años en esta entrevista, quien aún cuenta con un futuro incierto porque no está dirigiendo actualmente.

En tal sentido, reveló sentirse contento con esta noticia porque consideró que Pedro Gallese está yendo a un "club grande" como América de Cali. "Le deseo el mayor de sus éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular", finalizó.

