Compartió su postura

Ricardo Gareca sorprende con opinión sobre llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que..."

Ricardo Gareca dio una sorpresiva opinión sobre la posible llegada del arquero de la selección peruana Pedro Gallese al club colombiano Deportivo Cali.

Gareca sorprende con opinión sobre llegada de Gallese a Deportivo Cali
Gareca sorprende con opinión sobre llegada de Gallese a Deportivo Cali (Foto: Composición Exitosa)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/12/2025

Tras conocerse que existe un principio de acuerdo entre Pedro Gallese, y el club Deportivo Cali, el entrenador Ricardo Gareca compartió su postura sobre la posibilidad de que el arquero de la selección peruana llegue al fútbol colombiano.

Así reaccionó Gareca a la llegada de Gallese a Deportivo Cali

El último miércoles el cuadro 'azucarero' emitió un comunicado en el que dio a conocer que ha llegado a un principio de acuerdo con el exguardameta de Orlando City y se avizora como uno de las grandes incorporaciones que tendrá tras el cambio de directivos que buscan obetenr protagonismo en la liga de Colombia.

Esta noticia generó una serie de reacciones en el ámbito futbolístico tanto a nivel nacional e internacional, una de las personas que dio a conocer su punto de vista sobre el fichaje del 'Pulpo' fue Ricardo Gareca.

En tal sentido, el estratega argentino concedió una entrevista para al periodista Juan Córtes del programa colombiano 'Golcaracol' en el que confesó su total respaldo por la próxima incorporación del guardameta nacional debido a que llega a un campeonato de alta competitividad y visibilidad.

"Pedro Gallese es un arquero que lo tuvimos prácticamente desde el inicio de mi era; fue el arquero titular de la selección peruana, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, y luego jugó todos los partidos", manifestó el 'Tigre' en un principio.

El 'Tigre' se desvive en elogios por Pedro Gallese

Acto seguido el exentrenador de Chile se desvivió en elogios por el golero nacional destacando su "enorme experiencia" y "gran capacidad" e inclusive se animó a catalogarlo como uno de los arqueros que ha tenido en su etapa como director técnico.

"Un profesional con todas sus letras y una gran persona", subrayó el entrenador argentino de 67 años en esta entrevista, quien aún cuenta con un futuro incierto porque no está dirigiendo actualmente.

En tal sentido, reveló sentirse contento con esta noticia porque consideró que Pedro Gallese está yendo a un "club grande" como América de Cali. "Le deseo el mayor de sus éxitos en su estadía en una ciudad como Cali que se pasa espectacular", finalizó.

Quien sorprendió a la prensa deportiva de Colombia fue Ricardo Gareca tras opinar sobre la flamante incorporación del arquero de la selección peruana Pedro Gallese al club América de Cali. Respecto a ello se desvivió en elogios por el guardameta y aprobó su decisión de continuar su carrera en una liga competitiva como la colombiana.

