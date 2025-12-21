Sporting Cristal cerca de dar el golpe en el mercado de fichajes: Se llevaría al goleador de la Liga1 2025

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Acostumbrado a ser el equipo con más goles en la temporada, en el 2025 Sporting Cristal no pudo mantener dicha condición. Por tal motivo, estaría en contacto con el goleador de la última Liga1 para liderar su ofensiva, ante las dudas que ha generado el brasileño Felipe Vizeu por su poca productividad.

¿De qué delantero se trata?

En la más reciente emisión del programa de YouTube 'De Una' del canal aquiTVO, el periodista Julio Peña aseguró que los 'cerveceros' se encuentra en contacto con Facundo Callejo, el hombre que anotó 25 tantos en la última edición del torneo peruano. Con ello, se confirmaría una bomba en el mercado de transferencias.

De acuerdo al comunicador, la directiva rimense estaría buscando incorporar al ariete argentino de 33 años y al tener contrato hasta 2027, debería pagar la clausula que tiene con Cusco FC. "Una más de Cristal, para el que dice que Callejo se va a Argentina o a otro lado. Cerca, cerca de Sporting Cristal", informó.

En los últimos días se dio a conocer un presunto interés desde su país natal por repatriarlo, gracias a la buena campaña que tuvo con el cuadro cusqueño. Según el periodista Brian Borra, Colón de Santa Fe estaría negociando su contratación para el próximo curso.

Lo expuesto por Peña contradiría lo manifestado por Julio César Uribe, director general de Cristal en la conferencia de prensa que brindó esta semana. El 'diamante' indicó que se ficharán a tres extranjeros, sin embargo, no precisó que el puesto de delantero sea uno de los pensados a reforzar.

Cristal con solo un refuerzo confirmado

El último jueves se oficializó el fichaje del brasileño Gabriel Santana, proveniente del Mirassol de la Serie A de Brasil (Brasileirao). El mediocentro de 35 años ayudó a que este equipo sea una de las revelaciones del campeonato y acabara en el cuarto lugar, consiguiendo la clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Con respecto a las salidas, se confirmó la no renovación del arquero Alejandro Duarte, los laterales Nicolás Pasquini y Jhilmar Lora (que iría a la segunda división brasileña) t del atacante Fernando Pacheco.

Sporting Cristal tuvo problemas con el gol en la última temporada y perdió la condición del equipo más goleador de la Liga1, por ello, estaría buscando una solución con Facundo Callejo, máximo artillero del campeonato con 25 goles para Cusco FC, cuadro con el que tiene contrato hasta el 2027.