RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¡Vamos Bicolor!

Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: hora y dónde ver el partido de la Blanquirroja

Después de derrotar a Filipinas 3-1 y clasificar a octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17, la selección de vóley de Perú se enfrentará a China. A continuación conoce cuándo y dónde ver el partido.

Perú se enfrenta a China por el Mundial de Vóley Sub-17
Perú se enfrenta a China por el Mundial de Vóley Sub 17 (Federación Peruana de Voleibol)

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/08/2026

Síguenos en Google News Google News

La selección peruana de vóley femenino logró clasificar a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 luego de vencer a su similar de Filipinas, ahora tendrá que enfrentar a China en el último partido de la fase de grupos del certamen que se desarrolla en Chile. A continuación podrás conocer cuándo y dónver el partido de la Blanquirroja.

Perú se enfrenta a China por el Mundial de Vóley Sub-17

El sexteto nacional que es dirigido por Marcello Bencardino buscará cerrar esta primera etapa del campeonato con un triunfo ante el conjunto asiático. Vale recordar que el último lunes, 10 de agosto, el combinado nacional se impuso por un marcador 3-1 con lo que alcanzó los 8 puntos.

En el equipo de las 'matadorcitas' destacaron Nahir Cueva con 19 puntos, Fernanda Pinto que logró 16 y se sumó Cielo Quispe con 10 convirtiéndose de esta manera en las máximas anotadoras de la Blanquirroja.

Ahora, tras sumar tres victorias y una derrota, las voleibolistas peruanas saldrán al terreno de juego para medirse ante la escuadra china que es la actual campeona del Mundial de Vóley Femenino Sub-17, que se coronó en la edición celebrada en agosto de 2024 en Lima y ahora es fuerte candidata a llevarse el título del torneo actual.

Lamine Yamal tira la casa por la ventana: celebrará su cumpleaños en finca de Barcelona con más de 100 invitados
Lee también

Lamine Yamal tira la casa por la ventana: celebrará su cumpleaños en finca de Barcelona con más de 100 invitados

Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: hora del partido

El duelo entre Perú y China se encuentra programado para llevarse a cabo este lunes, 11 de agosto, desde las 6:00 p.m. en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, Chile. El combinado peruano tendrá como objetivo quedar entre los cuatro mejores equipos del Grupo B para clasificar a la siguiente etapa.

Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: dónde ver el partido 

Los aficionados del vóley de la selección peruana podrán disfrutar de esta contienda ante el conjunto chino a través de la transmisión exclusiva de Latina Televisión y mediante el canal de YouTube de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

Es así que, luego de vencer 3-1 a Filipinas y clasificar a octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17, la selección peruana de vóley sub-17 se enfrentará este martes, 11 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile y el encuentro podrá disfritarse a través de Latina Televisión y el canal de YouTube de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

Cristiano Ronaldo y su inesperada reacción al ver que miles asistieron a una boda pensando que era la suya
Lee también

Cristiano Ronaldo y su inesperada reacción al ver que miles asistieron a una boda pensando que era la suya

Temas relacionados Blanquirroja Chile China Mundial de Vóley Sub-17 peru vóley

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA