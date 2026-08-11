Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: hora y dónde ver el partido de la Blanquirroja

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley femenino logró clasificar a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 luego de vencer a su similar de Filipinas, ahora tendrá que enfrentar a China en el último partido de la fase de grupos del certamen que se desarrolla en Chile. A continuación podrás conocer cuándo y dónver el partido de la Blanquirroja.

Perú se enfrenta a China por el Mundial de Vóley Sub-17

El sexteto nacional que es dirigido por Marcello Bencardino buscará cerrar esta primera etapa del campeonato con un triunfo ante el conjunto asiático. Vale recordar que el último lunes, 10 de agosto, el combinado nacional se impuso por un marcador 3-1 con lo que alcanzó los 8 puntos.

En el equipo de las 'matadorcitas' destacaron Nahir Cueva con 19 puntos, Fernanda Pinto que logró 16 y se sumó Cielo Quispe con 10 convirtiéndose de esta manera en las máximas anotadoras de la Blanquirroja.

Ahora, tras sumar tres victorias y una derrota, las voleibolistas peruanas saldrán al terreno de juego para medirse ante la escuadra china que es la actual campeona del Mundial de Vóley Femenino Sub-17, que se coronó en la edición celebrada en agosto de 2024 en Lima y ahora es fuerte candidata a llevarse el título del torneo actual.

Venció a Filipinas 3/1

¡PERÚ INMENSO EN MUNDIAL!



Con una extraordinaria fortaleza mental, el equipo peruano remontó y venció por 3/1 (26/38, 25/22, 25/23 y 25/20) a Filipinas y logró sumar 8 puntos, lo cual e permite ingresar a la siguiente etapa del Mundial de Chile. pic.twitter.com/6ixPUMcC5d — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 11, 2026

Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: hora del partido

El duelo entre Perú y China se encuentra programado para llevarse a cabo este lunes, 11 de agosto, desde las 6:00 p.m. en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, Chile. El combinado peruano tendrá como objetivo quedar entre los cuatro mejores equipos del Grupo B para clasificar a la siguiente etapa.

Perú vs. China EN VIVO por el Mundial de Vóley Sub-17: dónde ver el partido

Los aficionados del vóley de la selección peruana podrán disfrutar de esta contienda ante el conjunto chino a través de la transmisión exclusiva de Latina Televisión y mediante el canal de YouTube de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

Es así que, luego de vencer 3-1 a Filipinas y clasificar a octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17, la selección peruana de vóley sub-17 se enfrentará este martes, 11 de agosto desde las 6:00 p.m. en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile y el encuentro podrá disfritarse a través de Latina Televisión y el canal de YouTube de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).