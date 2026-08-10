Cristiano Ronaldo y su inesperada reacción al ver que miles asistieron a una boda pensando que era la suya

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez regresaron a las portadas de todos lados por una supuesta boda que armó un alboroto gigante en Madeira. Pero lo que parecía ser el tan esperado "sí, acepto" de la pareja del momento terminó siendo una confusión muy graciosa que hasta le sacó una buena carcajada al propio CR7.

Miles esperaban la boda de Cristiano

Todo comenzó el 8 de junio en Funchal, ciudad natal de Cristiano Ronaldo, cuando empezó a circular el rumor de que el futbolista y Georgina Rodríguez podrían contraer matrimonio en la Catedral de la ciudad.

El rumor corrió como pólvora y juntó a más de 2.000 fanáticos frente a la iglesia. Todos estaban ahí con la fe intacta de ver, aunque fuera a lo lejos, el esperado "sí, acepto" de esta famosa pareja del deporte y la farándula.

Y es que los rumores no parecían tan descabellados para los curiosos. Desde hace tiempo se habla de un posible matrimonio entre Cristiano Ronaldo y Georgina, por lo que al observar movimientos relacionados con una ceremonia en la iglesia muchos asumieron rápidamente que se trataba de ellos.

La expectativa aumentó todavía más cuando apareció un elegante Rolls-Royce trasladando a la novia. Ahí no faltaron los celulares en alto ni las fotografías. Todos querían conseguir alguna imagen del supuesto gran día de Cristiano. Pero llegó la sorpresa.

Cuando la mujer descendió del vehículo, no era Georgina Rodríguez. La verdadera novia era Fátima Nicole Cunha Teixeira, quien estaba a punto de casarse con Fábio Ramos, un hombre que, evidentemente, tampoco era Cristiano Ronaldo.

La pareja, originaria de Madeira y residente en Francia, terminó teniendo muchos más espectadores de los que alguna vez pudo imaginar.

Tras descubrirse la confusión, el curioso episodio comenzó a difundirse rápidamente. Incluso Marcos Gonçalves, sacerdote de la Catedral, tuvo que despejar cualquier duda y confirmar que no existía ninguna reserva a nombre de Cristiano Ronaldo y que aquella era la única boda programada.

¡SE EQUIVOCARON DE BODA! 😬



😅 Una gran multitud se reunió en a Catedral de Funchal, ya que creían que era la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina, pero resulta que era la celebración de otra pareja.



La reacción de CR7 fue lo mejor de todo. 🤣



📹 JuanMadridista pic.twitter.com/WJXfGLp4N5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 9, 2026

Cristiano se tomó con humor la falsa boda

La historia no tardó demasiado en llegar a oídos del propio delantero del Al Nassr. Lejos de incomodarse por el revuelo, Cristiano Ronaldo reaccionó con emojis de risa a una publicación de Jornal da Madeira que relataba cómo miles de personas habían acudido al lugar creyendo que se trataba de su matrimonio.

Su hermana, Elma Aveiro, también se pronunció, aunque tomó la situación de otra manera. Ella cuestionó que tantas personas pudieran pensar que Cristiano celebraría una boda sin realizar previamente ningún anuncio.

Mientras tanto, las imágenes de los verdaderos novios también llamaron la atención, especialmente por la sonrisa de Fátima Nicole ante la inesperada multitud que terminó acompañándola en uno de los días más importantes de su vida.

Finalmente, Cristiano Ronaldo no se casó en Funchal y todo quedó en una divertida confusión. Miles acudieron pensando que verían su boda con Georgina Rodríguez, mientras el futbolista reaccionó entre risas al insólito episodio.