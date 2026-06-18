Mundial 2026: Ismaël Koné sufre espeluznante lesión durante el encuentro entre Canadá y Qatar

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El encuentro entre Canadá y Qatar en Vancouver quedará en la memoria no solo por el aplastante resultado, sino por la dolorosa imagen de Ismaël Koné retirado en camilla.

La primera fractual del Mundial

El joven mediocampista de 21 años, formado en el CF Montréal y actualmente en el Watford inglés, era considerado una de las promesas más sólidas del fútbol canadiense. Su estilo de juego, basado en la recuperación y la salida limpia desde el mediocampo, lo había convertido en pieza clave del esquema de Jesse Marsch.

La fractura ocurrió al minuto 51, cuando el qatarí Assim Madibo lo derribó con una entrada violenta que lo tumbó al suelo. El árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa, mientras los compañeros de Koné formaban un círculo para protegerlo de las cámaras.

El estadio se sumió en silencio y luego estalló en aplausos de apoyo cuando fue retirado. La gravedad de la lesión lo convierte en el primer fracturado del Mundial 2026, un golpe duro para Canadá que pierde a uno de sus talentos más prometedores.

El jugador de Canadá 🇨🇦 Ismael Kone sufre una lesión grave en el partido contra Catar 🇶🇦

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El desarrollo de la goleada

Más allá del drama, el partido fue una fiesta para Canadá. Desde el inicio, los locales mostraron superioridad. Cyle Larin abrió el marcador a los 16 minutos y poco después Jonathan David comenzó su recital con un gol al 29'. Antes del descanso, Qatar ya estaba en desventaja numérica por la expulsión de Homam El-Amin, tras una falta sobre Tajon Buchanan.

En el segundo tiempo, la expulsión de Madibo dejó a Qatar con nueve hombres y abrió la puerta a la goleada. David volvió a marcar al 48' y cerró su hat-trick en el tiempo añadido, convirtiéndose en el primer jugador en firmar tres goles en este Mundial. Nathan-Dylan Saliba anotó de tiro libre y un autogol de Mohammed Manai completó el 6-0.

😮‍💨 El primer gol de tiro libre directo de esta Copa del Mundo 2026.



✍️ Nathan Saliba 🇨🇦 pic.twitter.com/fHXSQcgI45 — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 19, 2026

Repercusiones en Canadá

El triunfo es histórico: Canadá consigue su primera victoria en una Copa del Mundo y lo hace con la mayor goleada de una selección de Concacaf en el torneo. Con cuatro puntos, se coloca líder del Grupo B por diferencia de goles, mientras que Qatar queda último y muy golpeado anímicamente.

Sin embargo, la celebración quedó empañada por la lesión de Koné. Su ausencia será un desafío para Jesse Marsch, que deberá reestructurar el mediocampo en los próximos partidos.

Prayers for Ismael Kone 🙏🙏🙏 Canada and whole world is with you 🥹🥹! #CANQAT

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El Canadá vs. Qatar fue un partido de contrastes: la alegría de una goleada histórica y la tristeza de perder a una de sus figuras más jóvenes. Ismaël Koné, primer fracturado del Mundial 2026, deja un vacío en el equipo y un recuerdo doloroso en el torneo.

Jonathan David, con su hat-trick, encarna la esperanza ofensiva de los norteamericanos, pero la imagen de Koné en camilla será difícil de borrar. El Mundial sigue, y Canadá deberá demostrar que puede sobreponerse a la adversidad mientras busca consolidar su sueño mundialista.