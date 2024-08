¡Polémica! Alianza Lima presentará FUERTES CAMBIOS en su once titular frente a Los Chankas

24/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se juega hoy, frente a Los Chankas, tres puntos importantísimos si es que desean seguir peleando por el Torneo Clausura. Sin embargo, deberán buscarlos con grandes cambios en su once titular.

Según el periodista Gerson Cuba, un jugador tan importante como Franco Zanelatto saldría de su posición como carrilero derecho, abriéndole el camino a Marco Huamán, quien se posicionaría como titular.

Como si no fuera suficiente, la dupla en ataque sería conformada por Matías Succar y Kevin Quevedo, buscando repetir el éxito del último partido.

¿Huamán podría jugar bien?

Lo que termina perfilando a Huamán como carrilero titular por el sector derecho es su experiencia jugando en la altura. Durante su destacado paso en Sport Huancayo, se consolidó como uno de los futbolistas más físicos y constantes en el recorrido por su lado.

Además, su buena técnica con la pelota, además de perfil como armador ofensivo por los costados, le suma puntos a dos delanteros con buen juego aéreo y posicionamiento adelantado.

¿Por qué no jugará Hernán Barcos?

Recordemos que el 'Pirata' sufrió una dura lesión en el partido contra Cienciano, siendo reemplazado. En esta oportunidad, no viajó con el equipo a Andahuaylas, quedándose en Matute buscando su recuperación plena.

Durante la semana. Barcos se refirió a su lesión, indicando que difícilmente se encontraba en condiciones de jugar frente a Los Chankas, y que se encuentra enfocado en recuperarse al máximo.

"La verdad que bien. Estoy siguiendo los procesos y espero la semana siguiente estar trabajando con el grupo (...) Es difícil que llegue para el sábado, tendría que ser un milagro que mañana me levante y me saque un conejo. Difícil", precisó.

En esta misma entrevista, el experimentado delantero de Alianza reiteró lo importante que es mantener un correcto trabajo defensivo en el cuadro blanquiazul, algo que se tendrá que repetir hoy frente a los andahuaylinos.

"Es importante mantener el cero. Tres partidos que no nos hacen goles, es una de las primeras metas que tenemos y después nosotros que tenemos posibilidades siempre de anotar. En cuanto al grupo, estamos intentado estar en nuestro mejor nivel para que el profe tenga el trabajo difícil de elegir los once. Todos queremos jugar, la competitividad es sana", declaró tras el triunfo contra Cienciano.

Más allá de los buenos deseos de Hernán Barcos, su baja no será la única del once titular frente a Los Chankas, pues Alianza Lima no contaría con Franco Zanelatto desde el arranque, según reportes.