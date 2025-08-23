Ricardo Gareca llega al Perú con 'Enfocados': Las POTENTES confesiones del ex DT de la Selección

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Dispuesto a contarlo todo! Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sorprenden al revelar el primer invitado de la cuarta temporada de 'Enfocados': ¡Ricardo Gareca!, quien llegará para soltar las más picantes revelaciones sobre su paso como DT en la Selección Peruana y su relación profesional con destacados futbolistas de la Bicolor.

Revelaciones del 'Tigre' Gareca en 'Enfocados'

A través de un avance en sus redes sociales, el podcast 'Enfocados' sorprendieron a más de un hincha de la Selección Peruana de Fútbol, al revelar con un video, que tendrán como invitado este domingo, 24 de agosto, a nada más ni nada menos que al popular 'Tigre' Gareca, el estratega que nos devolvió al Mundial tras 36 años en Rusia 2018.

En el material audiovisual se ve al técnico argentino ingresar al set y saludar con una gran sonrisa a la 'Foquita' Farfán y al 'Cucurucho'. Seguidamente, se deja entrever que no dudará en revelar que estuvo cerca de ser DT de Alianza Lima durante una etapa de su carrera.

Como se recuerda, el ex entrenador de la Selección suele ser vinculado con el equipo rival de los blanquiazules, Universitario de Deportes, por su paso en el 2007 y 2008. Por lo cual, genera incertidumbre y expectativa sobre el motivo por el que no logró concretar su llegada al actual club liderado por Néstor Gorosito.

"En algún momento hubo una conversación (para dirigir Alianza Lima)", expresó Gareca luego de que Farfán y Guizasola, exfutbolistas de dicho club deportivo, lo pidieran en el equipo.

¿Qué dijo Gareca sobre André Carrillo?

Pero no todo quedará ahí, ya que el ex DT de la Selección Peruana también compartirá sus vivencias durante su paso por el equipo, donde dirigió figuras como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva y André Carrillo.

Sobre este último jugador, Gareca no dudó en dar a conocer una inesperada anécdota. Según lo que se aprecia en el avance de 'Enfocados', el argentino recordó con humor al mediocampista de Corinthians y bordó las polémicas declaraciones del atacante sobre su fichaje por Al-Hilal de Arabia Saudita.

"Vi el programa con André, que mentiroso que es André", manifestó Ricardo Gareca, generando las risas de los conductores del programa.

¿Volverá Gareca como DT de la Selección?

Los hinchas quedan a la expectativa si es que Gareca tiene en mente volver a dirigir la Selección, pese a que el video no hace aún mención sobre este tema, sí se logra apreciar que el estratega argentino se refirió a su línea defensiva en la Bicolor.

Como se recuerda, durante su etapa al mando de la Selección, el 'Flaco' Gareca apostó por una defensa sólida, confiando en jugadores como Aldo Corzo, Christian Ramos y Alberto Rodríguez para frenar el avance de potentes ofensivas en las Eliminatorias.

"Aldo era actitud y moral. El 'Mudo' (en referencia a Alberto Rodríguez) hacía un alargue y tenía que descansar. Eran todos de buen pie. Ramos era con el que había que tener cuidado", exclamó en el programa de Farfán.

De esta manera, se reveló que Ricardo Gareca será el nuevo invitado de 'Enfocados' donde dará a conocer detalles inéditos de su etapa al frente de la Selección Peruana, sus decisiones más difíciles y otras picantes revelaciones sobre su vínculo con destacados jugadores peruanos.