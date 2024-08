¡Polémica! Erick Noriega RESPONDIÓ a Edison Flores tras confrontación en el clásico: ¿Qué se dijeron?

Durante el último clásico peruano una de las mayores polémicas fue protagonizada por Edison Flores y Erick Noriega, que se confrontaron fuertemente. El defensor de Alianza Lima oficialmente rompió su silencio y le respondió a su similar de Universitario.

Noriega se pronunció tras arribar a Lima luego del triunfo blanquiazul sobre Comerciantes Unidos, y fue rápidamente consultado acerca de su postura respecto al 'Orejas' tras el fuerte incidente ocurrido hace pocos días.

Previo al último partido de Alianza Lima, Erick Noriega conversó con L1 Max, y manifestó sentirse muy contento de poder seguir jugando en el equipo por el que hinchaba de pequeño.

Hace pocos días, el atacante merengue utilizó su canal de Twitch para conversar con sus seguidores y explicar como se gestó este polémico acto. Edison Flores aseguró que nunca existió alguna burla o falta con mala intención por parte del defensor de Alianza Lima.

El 'Orejas' aseguró que su reacción se debió a que si rival le había ganado el balón en más de una ocasión y que esto le generó una frustración que no pudo manejar en el momento. Eso sí, el futbolista se mostró arrepentido con el hecho.

"Hubo un lateral. Yo estaba compitiendo con él, me puse a su lado porque me toco ahí. Me estaba ganando varias jugadas, varias divididas, algunas con faltas y otras bien ganadas. Resulta que un lateral me la gana bien, yo estaba frustrado porque estábamos perdiendo. Me quedo con el sinsabor y yo escucho que el grita: '¡Vamos!', indicó en su transmisión.