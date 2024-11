¿Portocarrero seguirá en Universitario de Deportes en el 2025? Esto respondió Fabián Bustos

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, se pronunció sobre el futuro de Segundo Portocarrero en el cuadro 'crema' en el 2025.

En entrevista con 'Studio Fútbol'. el director técnico argentino aseguró que 'Porto' puede continuar marcando diferencia en el fútbol peruano y detalló el proceso de adaptación del jugador con el paso de los meses.

"Yo no tengo dudas que Segundo Portocarrero en este fútbol puede seguir marcando diferencia. Pasó un período de adaptación, a nosotros nos ayudó mucho, tuvo una muy buena temporada. Estoy conforme con lo que hizo, creo que cada vez se fue adaptando mejor, no solamente a sus compañeros, sino a la forma de jugar y este fútbol a él le ha venido bien porque creo que puede seguir creciendo", declaró.

Asimismo, Fabián Bustos destacó la temporada de Segundo Portocarrero y precisó que su continuidad deberá ser analizada junto a Jean Ferrari y su equipo de trabajo. También, indicó que deben considerar el cupo de extranjeros para la próxima temporada.

En esa misma línea, el estratega 'merengue' apuntó que Portocarrero es criticado en Ecuador porque estuvo en un momento complicado de Barcelona SC.

"En Ecuador no siento que no haya rendido, él hizo su chamba de la mejor manera, pero el equipo no consiguió objetivos, por eso no siempre sobresalen los jugadores. Es un poco el momento del equipo. Si seguramente Portocarrero hubiera compartido el 2020, año en el que fuimos campeones, obviamente la mirada del hincha, del comunicador sería distinta porque se le vio en un año en el que perdimos una final y no se le terminó de consolidar", sostuvo.