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Roberto Mosquera da un contundente mensaje sobre futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

El delantero brasileño mantiene firme su postura y quiere seguir en el Rímac, pese a que el actual comando técnico no lo tiene en sus planes. La decisión final está en manos de la dirigencia celeste.

Roberto Mosquera habló sobre la permanencia de Felipe Vizeu en Sporting Cristal.
Roberto Mosquera habló sobre la permanencia de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. (Composición: Exitosa)

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/07/2026

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El foco en el estadio Alberto Gallardo, indudablemente, era el desempeño de Sporting Cristal contra Deportivo Garcilaso, pero tampoco podía dejarse de lado la modificación del plantel con la irremediable salida de Felipe Vizeu.

El adiós sigue en pausa

Aunque el brasileño ha quedado alejado de los planes del club "rímense", su salida todavía no se ha acordado por claras diferencias en las partes involucradas. De ese tema ha querido saber la prensa en la conferencia post-partido, aunque Roberto Mosquera ha sido muy hermético.

"Yo creo que la dirigencia es la que tiene que hablar de este tema, porque así lo he solicitado. En algún momento saldrá algún comunicado al respecto. No queremos ni adelantarnos ni atrasarnos, porque acá siempre hay un respeto por el jugador", dijo

Con Felipe Vizeu fuera de los planes, el frente ofensivo de Sporting Cristal tendrá como principal referencia a Hernán Barcos, quien se incorporó a mitad de temporada con la misión de aportar jerarquía, experiencia y goles. 

Como alternativa aparece el experimentado Irven Ávila, a la espera de sumar minutos, siendo uno de los jugadores más veteranos en el plantel, mientras que el delantero argentino Michael Hoyos sumó sus primeros minutos en su primer partido, además Diego Otoya parte con menos protagonismo en la competencia por el puesto.

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Vizeu ya no es opción

El delantero dejó de ser una alternativa en el ataque de Sporting Cristal luego de no lograr consolidarse desde su llegada al club. El brasileño mostró un rendimiento por debajo de lo esperado, con una producción goleadora discreta en sus primeros meses, además de sufrir problemas físicos que limitaron su continuidad en momentos importantes de la temporada pasada.

La confianza en el delantero se mantuvo para la siguiente temporada, pero su rendimiento tampoco logró despegar en el Torneo Apertura 2026 ni en la Copa Libertadores. Esta vez, el principal cuestionamiento pasó por su falta de eficacia frente al arco, debido a las numerosas ocasiones de gol desperdiciadas que terminaron afectando a un equipo que estuvo cerca de vivir un escenario crítico durante el primer semestre.

Con la incorporación de Roberto Mosquera a la parcela técnica de Cristal, se determinó que Felipe Vizeu no tendría espacio en el grupo y se le trasladó la información de su separación, aunque el brasileño se niega a irse y se ha puesto en pie de lucha, mientras su entorno resuelve el caso con los directivos del club.

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