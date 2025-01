'Puma' Carranza lanza contundente comentario tras presentación de Miguel Trauco en Alianza Lima: "Es un..."

La presentación de Miguel Trauco en Alianza Lima viene causando un sinfín de reacciones y comentarios por parte de 'cremas' y 'blanquiazules'. En ese sentido, el histórico jugador de Universitario, José Luis 'Puma' Carranza, no dudó en lanzar también su contundente opinión.

El 'Puma' Carranza no fue ajeno a la reciente presentación de Miguel Trauco, por lo que se tomó unos minutos para lanzar un contundente y sincero comentario sobre el futbolista, que no pasó desapercibido por ningún hincha.

Según las palabras del exjugador 'crema', Trauco ha actuado como todo un profesional tras su llegada a La Victoria, considerando incluso que es un jugador que puede desempeñarse en distintos puestos.

"Es un profesional y yo lo aplaudo. Si no me han querido en la 'U', bueno. De todas maneras, Trauco puede jugar en cualquier lado, es de la casa y todos los sabemos. No sé si se durmió o no, pero como digo, los hinchas no me hacen abrir el mundo, nosotros jugamos por la institución que está antes de todo", dijo en Trivu TV.