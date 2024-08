¡Qué fuerte! Carlos Zambrano EXPLOTÓ contra los hinchas de Alianza Lima: "No sé qué esperan"

El empate entre Alianza Lima y ADT de Tarma dejó sensaciones negativas en los hinchas blanquiazules, que no se guardaron nada y arremetieron contra los jugadores. Carlos Zambrano no toleró esto y respondió directamente a sus críticos.

Con una actitud de frustración, el 'Káiser' recordó que en la tercera fecha del Clausura, cuando Alianza Lima cayó ante Universitario, los fanáticos reaccionaron de la misma forma, y que a veces los resultados simplemente no se dan.

"Desde la tercera fecha han dicho lo mismo. Nosotros nos concentramos en el objetivo que tiene el grupo, a veces los resultados se dan y a veces no, esto es fútbol. Todos queremos ganar, pero los resultados a veces no se dan", comentó para L1 Max.

Zambrano no se guardó absolutamente nada, y alegó que los hinchas del club están desesperados, pues con pocos días de trabajo bajo el mando de Mariano Soso no se puede trabajar de la forma ideal.

"Tuvimos dos días de trabajo, entonces no sé qué espera la gente. No hemos tenido casi nada de trabajo, pero ya iremos plasmando la idea del profe en el campo. Va a ser una semana larga, porque tenemos que preparar el partido contra Cristal, que va a ser más difícil aún", señaló.

El defensor central reiteró que no le gustó el resultado, y que el equipo priorizaba ganar frente a ADT, pero las cosas simplemente no se dieron de la forma esperada.

"Lamentablemente cuando no se gana suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, sabemos que estábamos punteando pero no sumar los tres puntos duele mucho. Ahora tenemos que levantar la cabeza, falta mucho aún así a seguir pensando positivo para tratar de sacar un buen resultado el próximo fin de semana", añadió.