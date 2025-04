Qué siga el juego: Real Madrid DESISTE de su protesta y SÍ jugará la final de la Copa del Rey contra el Barcelona

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La final de la Copa del Rey 2025 se realizará sin inconvenientes luego de que el Real Madrid anunció que finalmente sí será parte del partido definitorio de la competición. Los 'blancos' se medirán contra el Barcelona luego de presentar una queja en contra del árbitro designado al compromiso.

Real Madrid sí se presentará en la final

Horas después de presentar una postura de protesta en contra de la designación arbitral para la final de Copa del Rey, el propio Real Madrid lanzó otro comunicado donde anunció que sí estará en el partido definitorio contra Barcelona.

Los 'merengues' no fueron parte de los entrenamientos y la conferencia de prensa antes del encuentro y esto se agrandó cuando se mencionó que el club de la capital española habría tomado la decisión de que no se presentaría a la final. No obstante, dicha postura no duró mucho y todo seguirá como lo pactado.

El partido entre los dos clubes más grandes de España se realizará en el estadio La Cartuja el próximo sábado 26 de abril a las 3 p.m. (hora peruana). Los clubes disputan otra final en la temporada por un torneo español, el primero fue la Supercopa de España que terminó por llevarse el 'Barça'.

Nuevo Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

"Ante los rumores que han surgido en las última horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. (...) El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final", se lee la inicio y final del comunicado.

Asimismo, agregó que no se puede faltar a los aficionados que se trasladaron hasta la ciudad de Sevilla para asistir al evento deportivo. Además que las declaraciones del árbitro no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial.

Club español en contra de árbitro designado para el partido

El colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea declaró en una conferencia de prensa que no se encuentra a gusto con la presión mediática que los medios pertenecientes al club 'blanco' ejercieron sobre su persona.

Incluso expresó que sus hijos eran víctimas de ataques en su escuela por dichas manifestaciones contra su labor como árbitro.

De esta manera, el Real Madrid desistió de la idea de no presentarse en la final de la Copa del Rey y sí estará presente para el duelo decisivo contra su clásico rival, el Barcelona.