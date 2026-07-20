¿Quién es Ferran Torres? De luchar contra la depresión a convertirse en el héroe de España en el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres vive el mejor momento de su carrera luego de convertirse en el héroe de España en el Mundial 2026, pero detrás de su éxito existe una historia marcada por la depresión y la superación personal, que pocos conocían antes de verlo tocar la gloria.

Ferran Torres, el héroe de España

El 19 de julio de 2026 quedó marcado para siempre en la vida de Ferran Torres. España y Argentina jugaban una final recontra apretada sin goles en los 90, así que la copa tuvo que decidirse en el alargue.

Ferran había iniciado el encuentro como suplente, pero apareció cuando su selección más lo necesitaba. En el minuto 106, Pedro Porro comenzó una jugada que posteriormente fue continuada por Nico Williams.

La pelota cayó al área y el atacante valenciano aprovechó la jugada para ganarle al "Dibu" Martínez y sellar el 1-0 final.

Con ese golazo, España levantó su segunda Copa del Mundo, dieciséis años después de la hazaña en Sudáfrica 2010. La rompió Ferran y lo nombraron la figura del partido, mientras que Rodri se llevó el premio al mejor futbolista de todo el torneo.

Tras el partido, Torres afirmó que "el destino estaba escrito para que ganásemos" y dedicó el tanto a los "47 millones de personas" que apoyaron a la selección. Además, reconoció que anotar después de las críticas recibidas durante el campeonato significó una auténtica liberación personal.

Ferran Torres y su lucha contra la depresión

Ferran Torres García nació el 29 de febrero de 2000 en Foios, Valencia. Desde pequeño mostró tremenda vibra para el fútbol y jugaba en la planta baja de su casa, donde tenía un arquito. A los seis años llegó a la cantera del Valencia CF y, con apenas 17, saltó a la cancha con el primer equipo.

Pero su niñez no estuvo libre de momentos dolorosos. La separación de sus padres tuvo un fuerte impacto emocional en él. El futbolista contó que aquella experiencia fue "un shock" y que no sabía cómo enfrentarla. También reconoció que sentía vergüenza de hablar sobre lo que estaba viviendo y que los domingos solía llorar.

Su madre, quien le regaló sus primeras chimpunes, y su padre, que trabajaba como electricista, continuaron formando parte importante de su vida. También encontró un apoyo fundamental en su hermana Arantxa, con quien mantiene una relación muy cercana y comparte un tatuaje como símbolo de su unión.

Años después, tras su llegada al FC Barcelona, Ferran volvió a atravesar una etapa complicada. La presión, las críticas y la falta de continuidad deportiva afectaron su salud mental. El delantero reconoció públicamente que sufrió depresión, que lloraba con frecuencia y que llegó a sentirse incapaz de disfrutar del fútbol.

Ir al psicólogo, ser disciplinado y sentir el aguante de su familia fueron clave para levantarse. En ese proceso adoptó el apodo de "tiburón", buscando transmitir su fuerza para aguantar la presión, ir para adelante y no rendirse jamás.

Ferran Torres se convirtió en el héroe de España en el Mundial 2026. El delantero del FC Barcelona, que habló abiertamente sobre su depresión y sus dificultades emocionales, terminó siendo el autor del gol que le dio a 'La Roja' su segunda Copa del Mundo.