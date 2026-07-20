España ganó el Mundial 2026: Estas son las insólitas promesas que cada jugador tendrá que cumplir

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

España ganó el Mundial 2026 y ya presume su segunda estrella. Ahora, todas las miradas están puestas en las insólitas promesas que varios jugadores hicieron antes de la final. Con la Copa del Mundo en sus manos, los hinchas esperan comprobar quiénes cumplirán su palabra.

Tres jugadores tatuarán al DT

Entre las promesas que más llamaron la atención estuvo la de Marc Cucurella, Álex Baena y Borja Iglesias. Los tres aseguraron, en distintas entrevistas, que si España conquistaba el Mundial se tatuarían la cara del DT Luis de la Fuente.

En el caso de Baena, incluso detalló que el tatuaje sería en la pierna izquierda, donde ya luce varios diseños relacionados con su carrera como futbolista. Tras la consagración, el propio Luis de la Fuente reaccionó con mucho humor al recordar aquella promesa.

"Han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se le vea mucho", comentó entre risas.

Pero ellos no fueron los únicos. El arquero David Raya también confirmó que pasaría por un estudio de tatuajes si España levantaba la copa, aunque aclaró que elegiría un diseño relacionado con el título y no el rostro del entrenador.

Mientras tanto, Fabián Ruiz optó por dejar su promesa en manos de la afición. En una entrevista con Teledeporte explicó que serían los propios seguidores quienes decidirían cuál sería el reto que tendría que cumplir después de ganar el Mundial.

Cambios de look por el Mundial

Las promesas no quedaron únicamente en los tatuajes. Lamine Yamal también sorprendió a sus seguidores al anunciar, en uno de los videos de su canal de YouTube, que si España se proclamaba campeona del mundo llevaría barba y bigote durante tres semanas, algo que calificó como "un sacrificio estético importante".

Como si eso fuera poco, el joven futbolista también prometió sortear 100 auriculares Beats entre sus seguidores para celebrar la conquista del título.

Por su parte, Pedri decidió apostar por un cambio de imagen que nunca pensó hacerse. El volante aseguró que se teñiría el cabello de blanco o rubio si España conseguía la segunda estrella.

Gavi no quiso ser menos y prometió que saldría con el pelo rosado, mientras que Ferran Torres fue más loco todavía al revelar que se pelaría toda la cabeza si se coronaban como campeones del mundo.

Con la copa ya en manos de la selección española, todas esas promesas dejaron de ser simples ocurrencias para convertirse en compromisos que millones de aficionados estarán atentos a ver cumplidos.

España ganó el Mundial 2026 y, además de celebrar la histórica segunda estrella, ahora todos los focos apuntan a las insólitas promesas que hicieron sus futbolistas antes de la final.