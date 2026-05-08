Rainer Torres acusa a la administración de la 'U' de malgastar el dinero recabado en el tricampeonato: "Entraron millones"

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por un complicado momento deportivo luego de la derrota ante Coquimbo Unido en Chile por la fecha cuatro de la Copa Libertadores. Con esta caída, los dirigidos por Miguel Araujo quedaron prácticamente fuera de los octavos de final y solo tendrían la chance de alcanzar un boleto a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

De inmediato, miles de hinchas se volcaron a las redes sociales para criticar la labor del equipo, del comando técnico y especialmente de la plana dirigencial por la conformación del plantel a inicios de año. Esto se vio reflejado por la presencia de cuatro de sus refuerzos para esta temporada en la banca de los suplentes.

Rainer Torres acusa a la AT de Universitario

Un exjugador de Universitario también se sumó a estos cuestionamientos en las plataformas virtuales. Se trata de Rainer Torres, exvolante crema quien fuera campeón en las temporadas 2009 y 2013. A través de sus cuentas oficiales hizo una fuerte acusación contra la actual administración del club.

Según indicó, la plana dirigencial encabezada por Franco Velazco, no pudo conformar un mejor plantel por la falta de dinero para contrataciones y para retener a figuras que dejaron el equipo. Seguidamente, indicó que la gerencia no cuenta con los recursos por el despilfarro realizado por la propia administración ya que aseguró que ingresaron millones de soles, pero que nadie sabe donde están.

Rainer Torres hizo grave acusación contra la administración de la 'U'.

"El gran problema de la 'U' es que no hay dinero. No se pudo retener, mucho menos contratar, jugadores importantes porque no hay dinero. Y seguramente entraron millones, pero también se ha despilfarrado el dinero en demasía, solo que nadie habla de eso. ¿En qué? Solo la AT sabe en qué y cuánto se gastó realmente", indicó.

Se preocupa por el nivel del equipo

Antes de este tuit, el fundador de EmbajadUr Crema señaló que la 'U' aun cuenta con chances de avanzar de ronda en la Copa Libertadores, pero también expresó su preocupación por el pobre nivel mostrado por los jugadores.

"La U solo necesita sacar un empate en Uruguay y ganarla a Tolima en casa No suena tan difícil Lo que preocupa más que el resultado de ayer es que no se ve un equipo que tenga respuestas para este tipo de partidos de copa libertadores La U tiene que mejorar y tiene poco tiempo, pero en las buenas y en las malas, ¡Ahí estamos!", añadió.

En resumen, Rainer Torres, exjugador de Universitario, acusó a la actual directiva del club de malgastar el dinero que recibió a raíz de los éxitos deportivos de los últimos años.