Barcelona se 'burla' del Real Madrid con sutil publicación tras pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A solo días del clásico de España que podría definir LaLiga, Real Madrid se ha visto en el centro de la polémica luego que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaran una pelea en uno de los últimos entrenamiento del club.

El hecho pasó a mayores luego que se diera a conocer que producto de esta trifulca el uruguayo tuvo que ser hospitalizado tras una herida en la cabeza que tuvo que ser suturada. A su vez, el elenco merengue abrió un expediente contra ambos jugadores buscando esclarecer los hechos.

Barcelona se burla tras polémica en Real Madrid

Las reacciones de diferentes partes del mundo a raíz de esta polémica no se hicieron esperar y Barcelona fue uno de los equipos que no quiso quedarse atrás. A través de sus redes sociales, el cuadro culé realizó una publicación la cual generó gran controversia entre sus millones de hinchas en el mundo.

Este post constaba de una foto del plantel blaugrana disfrutando un ameno momento durante los entrenamientos e incluso se apreciaba un popular 'callejón oscuro' a Dani Olmo. Pero eso no fue todo, ya que el mensaje que acompañó esta instantánea fue lo que más llamó la atención al querer dejar en claro que se encontraban unidos a diferencia de su rival de toda la vida.

"Celebrando en familia" , expresó la publicación la cual fue celebrada por miles de hinchas y rechazada por los seguidores del Real Madrid quienes aseguraron que se trataba de una publicación.

Barcelona se 'burló' del Real Madrid tras pelea entre Valverde y Tchouaméni.

Lo que es cierto que Barcelona se encuentra a un paso de sumar un nuevo título de Liga y que este podrían conseguirlo justamente en el clásico de este domingo ante los merengues por la fecha 35 del torneo español.

Millonaria multa a Valverde y Tchouaméni

A raíz de los incidentes ocurridos en el último entrenamiento, Real Madrid abrió expedientes disciplinarios contra el francés y el uruguayo para esclarecer el altercado. Luego de escuchar ambas versiones, el club merengue decidió imponerles una millonaria multa de 500 mi euros a cada uno.

"Han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes" señalaron.

En resumen, Barcelona se 'burló' de Real Madrid en redes sociales luego de la polémica pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.