Universitario sufre derrota 2-1 ante Coquimbo y complica su clasificación en la Copa Libertadores

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes volvió a mostrar su peor cara en la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Araujo cayó 2-1 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pese a adelantarse en el marcador.

El doblete de Guido Vadalá en el segundo tiempo dejó en evidencia las carencias defensivas de los cremas, que se complican en el Grupo B y ahora dependen de un milagro para seguir soñando con los octavos de final.

El desarrollo del partido

El primer tiempo fue esperanzador para Universitario. A los 33 minutos, Álex Valera abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el área luego de un cabezazo de Anderson Santamaría que se estrelló en el travesaño. El gol encendió la ilusión de los hinchas, pero fue un espejismo.

🇨🇱⚠️ Lenta reacción del Mono Sánchez y Alex Valera con un cabezazo bombeado pone el 0-1 de Universitario ante Coquimbo. pic.twitter.com/W9LmcLsUnK — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) May 8, 2026

En el complemento, Coquimbo salió con otra actitud y encontró el empate a los 50 minutos, cuando Guido Vadalá apareció en el segundo palo para empujar un centro desde la derecha. La defensa crema quedó descolocada y el delantero argentino no perdonó.

🏴‍☠️🚨 GUIDO VADALÁ LO EMPATA PARA COQUIMBO ANTE UNIVERSITARIO. pic.twitter.com/ujvSIGAhCi — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) May 8, 2026

El golpe definitivo llegó a los 72 minutos, tras un córner mal defendido. Vadalá cazó un rebote dentro del área y fusiló a Miguel Vargas para el 2-1. Universitario nunca se recuperó y terminó entregando el partido sin reacción.

¡DOBLETE DE VADALÁ! El '10' de Coquimbo se hizo el espacio y sacó el disparo para poner el 2-1 sobre Universitario.



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Los cambios y la falta de respuestas

Araujo intentó recomponer el equipo con el ingreso de Williams Riveros en el entretiempo y luego con las salidas de Valera y Edison Flores para dar paso a Lisandro Alzugaray y José Rivera.

Sin embargo, los cambios restaron peso ofensivo y el equipo perdió claridad. Los ingresos de Fértoli y Silveira en los minutos finales tampoco aportaron soluciones. Coquimbo, en cambio, supo manejar los tiempos y cerró el partido con oficio.

La derrota desnuda las debilidades de Universitario: una defensa que sufre en cada balón aéreo, un mediocampo incapaz de sostener el ritmo y un ataque que depende demasiado de Valera. El equipo mostró garra inicial, pero careció de jerarquía para sostener el resultado. Coquimbo fue más inteligente, aprovechó los errores y se llevó tres puntos vitales que lo acercan a la clasificación.

Universitario queda con 4 puntos y sin margen de error en sus próximos partidos. La derrota en Chile no solo complica sus opciones en la Copa Libertadores, sino que expone un problema mayor: la falta de carácter para sostener ventajas en escenarios internacionales.

De la ilusión al golpe de realidad, los cremas se marchan con un sabor amargo y la obligación de reaccionar si quieren seguir con vida en el torneo.