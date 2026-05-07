PSG a la final de la Champions:127 detenidos y más de 20 heridos dejó violenta celebración en París

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego empatar 1-1 en el Allianz Arena de Alemania, PSG clasificó por segundo año consecutivo a la final de la Champions League donde se medirá con Arsenal de Inglaterra. El elenco francés volvió a demostrar un rendimiento de ensueño y una intensidad que logró neutralizar el poderoso ataque del Bayern Múnich.

Violenta celebración en París tras clasificación del PSG

Y mientras los dirigidos por Luis Enrique regresaban a Francia tras el resultado que los mete al lartido definitivo de la Copa de Campeones, en París miles de aficionados saltaron a las calles para celebrar de forma violenta ocasionando un enfrentamiento con la policía local.

Como era de esperarse, estos desmanes afectaron diversas propiedades, comercios, restaurantes y hasta el daño totol de una exposición fotográfica. Producto de estas incidencias, las autoridades arrestaron un total de 127 aficionados, mientras que se reportó que hay más casi 30 heridos, uno de ellos grave tras recibir un golpe en la cabeza.

🇫🇷 | París "celebró" de esta manera la victoria del PSG sobre el Bayern Múnich, asegurando su lugar en la final de la Champions League contra el Arsenal. pic.twitter.com/rR0ZiVb4YC — Visegrád24 (ES) (@visegrad24es) May 7, 2026

Además, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, indicó que hay más de dos cenas de efectivos policiales con heridas de consideración debido a las agresiones de estos mal llamados hinchas.

"127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París. Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería", indicó.

El integrante del gobierno francés también dejó en claro que durante los operativos se evitó mayores daños a la propiedad pública y privada, así como el bloqueo de la autopista circunvalación. Además, precisó que este tipo de desmanes se están volviendo habituales, pero que no las seguirán tolerando.

"No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual. Este tipo de acciones no las vamos a tolerar, vamos a intervenir de manera sistemática", añadió.

Très violents affrontements entre la police et des supporters du PSG.



Tirs de LBD à quelques mètres, grenades et charges musclées répondent aux feux d'artifice : des cas nets de violences policières à signaler. #BayernPSG #Paris #LiguedesChampions pic.twitter.com/wHaPShAxvs — Cédric Canton (@cedriccanton_) May 6, 2026

PSG se medirá con Arsenal en Budapest

Luego de jugarse los encuentros de vuelta, PSG y Arsenal serán los clubes que jugarán la gran final de la Champions League en Budapest. Este encuentro está programado para disputarse el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

De momento, los franceses parten como favoritos ya que son los actuales monarcas del certamen, pero los dirigidos por Mikel Arteta cuentan con jugadores en ataque que pueden dar que hablar en dicho encuentro.

En resumen, 127 detenidos, decenas de heridos y más de una veintena de policías afectados dejaron las violentas celebraciones de los hinchas del PSG tras clasificación a la final de la Champions League.