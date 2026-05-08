Real Madrid tomó radical decisión contra Valverde y Tchouaméni: Multó a ambos jugadores con millonaria suma

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid vive momentos de tensión luego de los hechos protagonizados por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. De acuerdo a la información que llegó desde España, ambos jugadores se fueron a las manos durante el último entrenamiento del club ocasionando la hospitalización del uruguayo por una herida considerable en la cabeza.

Real Madrid aplica millonaria multa contra Valverde y Tchouaméni

Como era de esperarse, el elenco merengue tomó acciones tras conocer esta situación abriéndoles expedientes disciplinarios a ambos futbolistas. Precisamente, los madridistas, a través de un comunicado, indicaron que este viernes los implicados comparecieron ante la directiva mostrando su total arrepentimiento y disculpándose entre ellos dejando completamente zanjado el impase.

"Tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente. Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos", indicaron.

Posteriormente, el Real Madrid dejó en claro que el uruguayo y el francés han extendido estas disculpas a todos los integrantes del club como compañeros, cuerpo técnico e hinchada tras el altercado que ambos protagonizaron.

Real Madrid impuso millonaria multa a Valverde y Tchouaméni.

Por último y para cerrar el tema, el elenco merengue decretó la imposición de una millonaria multa económica a los dos jugadores por el monto de 500 mil euros.

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", finalizaron.

Se disculpan en redes

Es importante precisar que el futbolista de la selección uruguaya y de la francesa han manifestado su arrepentimiento con sendos comunicados en redes sociales indicando que fue un hecho aislado y que no volverá a suceder.

Incluso, el 'pajarito' indicó que el supuesto golpe propinada por su compañero no fue lo que le ocasionó la herida en la frente por la que tuvo que ser suturado, sino que fue un resbalón ocurrido durante dicha trifulca.

En resumen, Real Madrid comunicó que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni comparecieron ante la directiva del club, se disculparon entre ellos y que se les impuso una multa de 500 mil euros a cada uno.