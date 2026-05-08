Jorge Araujo se pronunció tras cambio de Williams Riveros por Anderson Santamaría ante Coquimbo Unido

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de la derrota de Universitario por 2 a 1 ante Coquimbo Unido, por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores, el entrenador del conjunto crema, Jorge Araujo, respondió a las fuertes críticas que tuvo a raíz del cambio de Williams Riveros por Anderson Santamaría que realizó durante el compromiso.

DT de la 'U' rompe su silencio tras polémica por cambios

La noche del último jueves 7 de mayo, la mística copera de la 'U' sufrió un duro revés en territorio chileno, en una noche donde la eficiacia mostrada en un inicio no bastó sostener el temple defensivo por lo que el club peruano sucumbió ante 'Los Piratas'.

Además este cotejo se vio marcado por los cambios que han sido blanco de críticas por parte de la afición merengue. Las miradas se centraron específicamente en el cambio que llevó a Williams Riveros al campo en reemplazo de Anderson Santamaría tras finalizar el primer tiempo.

El defensor paraguayo fue duramente criticado en las redes sociales debido a su rendimiento. En medio de esta controversia, el entrenador peruano aclaró ante la prensa que la decisión correspondió estrictamente a una medida de prevención reglamentaria para evitar una inferioridad numérica en el terreno de juego.

"El cambio puntualmente (de Riveros) es porque hay una posibilidad de expulsión, el árbitro había mencionado que lo podía haber expulsado por una falta anterior y no queríamos quedarnos con 10 por un desgaste que seguramente se hizo en el primer tiempo", manifestó.

Asimsimo, fue cuestionado por demorar en la salida de Edison Flores para permitir el ingreso del argentino Lisandro Alzugaray, futbolista que muchos pedían que esté disputando el partido desde mucho antes y no cuando la derrota prácticamente ya estaba consumada.

"El tiempo de cambio en estos últimos cuatro partidos ha sido todo para recuperar y refrescar. Tratar de volver a generar seguridad en los jugadores. Creo que siempre podemos mejorar y en los partidos de Copa Libertadores es en los que más te expones", sostuvo.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Libertadores

Con el resultado obtenido por Universitario modificó la parte alta de la tabla y generó nuevos escenarios para definir el Grupo B. Tras ello Deportes Tolima quedó como líder con 7 puntos, Coquimbo alcanzó la segunda casilla con la misma cantidad de unidades.

Mientras que en la parte baja el cuadro crema y Nacional de Uruguay se ubican en el tercer y cuarto puesto, respectivamente igualados con cuatro puntos cada uno.

Tras realizar cambios inesperados en Universitario en el partido ante Coquimbo Unido, por la fecha 4 de la Copa Libertadores, Jorge Araujo, técnico del cuadro crema, justificó sus decisiones afirmando que buscaba refrescar la oncena, sin embargo, estos no lograron evitar la derrota por 2 a 1 ante el conjunto chileno.