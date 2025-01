Raúl Ruidíaz no volverá a Universitario este 2025: La contundente razón que sorprendió a la hinchada

Raúl Ruidíaz rompió su silencio para revelar la contundente razón por la que no volverá a Universitario de Deportes este 2025. 'La Pulga', como muchos lo conocen, acabó con la ilusión de la hinchada 'crema' que esperaba verlo en las canchas del estadio Monumental.

Con el fichaje de Diego Churín, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz vuelva a Universitario para reforzar la delantera de los próximos partidos de la Liga 1 y Copa Libertadores quedó descartada.

Dicha situación fue confirmada por el propio futbolista durante una entrevista para L1MAX. Es así que, de acuerdo a sus propias declaraciones, sí hubo un acercamiento con el club 'crema' a mitad de diciembre del 2024, justo cuando terminó su contrato con el Seattle Sounders y dos equipos de la Major League Soccer (MLS) le ofrecieron sumarse a sus filas.

Sin embargo, el acuerdo de palabra que se tenía con la 'U' no llegó a concretarse, siendo el propio club el encargado de confirmar que las contrataciones ya habían sido cerradas, lo que significó no volver a pisar Ate este 2025.

En otro momento, Ruidíaz Misitich se refirió a su fallido intento de volver a la 'U' en el año de su centenario, afirmando que si bien hubo un acuerdo, el Seattle Sounders no dejó que ello llegara a concretarse, por lo que solo le quedó hablar con Fabián Bustos y rechazar la oferta.

"El año del centenario, que yo pedí mi renuncia a Seattle que no se dio, esa negociación fue formal. No hubo contrato, ese era el miedo, era todo palabra y en estos momentos hay que tener el contrato porque las palabras se las lleva el viento. Se llegó a dar un acuerdo, pero el club (Seattle Sounders) no me dejó, hablé hasta con Fabián, el club no me dejó salir, quería que acabara mi contrato y salir bien", agregó.