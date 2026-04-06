Torneo Apertura: Los Chankas lideran tabla de posiciones de la Liga 1 tras ganar contra FC Cajamarca

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 dejó una sorpresa que confirma el buen momento de Los Chankas. El cuadro de Andahuaylas venció por 1-0 a FC Cajamarca en condición de visitante y se consolidó como líder absoluto del campeonato, con siete triunfos y dos empates, manteniéndose invicto.

El héroe de la jornada fue Adrián Quiroz, volante que regresó tras su convocatoria a la selección peruana. Con un potente disparo desde fuera del área, marcó el único tanto del partido y aseguró tres puntos vitales para que los "Guerreros" se mantengan en lo más alto de la tabla.

Tabla de posiciones tras la fecha 9

Con este resultado, Los Chankas suman 23 puntos y superan a Alianza Lima, que quedó con 20 tras perder el clásico frente a Universitario. Así marcha la parte alta de la tabla:

Los Chankas - 23 pts (+8) Alianza Lima - 20 pts (+7) Cienciano - 19 pts (+10) Universitario - 18 pts (+5)

El invicto de Los Chankas los convierte en el equipo más sólido del torneo, mientras que Universitario y Cienciano se acercan en la pelea por los primeros lugares.

Tabla oficial de posiciones tras la fecha 9 del Torneo Apertura.

Resultados destacados de la fecha

La jornada también dejó partidos vibrantes: Universitario venció 1-0 a Alianza Lima en el clásico disputado este sábado 04 de abril, Cienciano superó 3-2 a ADT, y Cusco FC sorprendió al derrotar 3-1 a Melgar en Arequipa. Sporting Cristal, por su parte, cayó 1-2 frente a CD Moquegua, bajo una cuestionada dirección de Iván Bulos, complicando sus aspiraciones en el torneo.

¡LOS CHANKAS SUMÓ SU SEXTA VICTORIA CONSECUTIVA! 🔥



⏩ Revive los mejores momentos de la victoria del cuadro de Andahuaylas por 1-0 sobre FC Cajamarca por la fecha 9 del Torneo Apertura.



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¿Cuándo se dará inicio a la fecha 10 del torneo?

La décima jornada del Torneo Apertura se jugará recién a mediados de abril debido a las elecciones presidenciales. Entre los duelos más esperados figuran Los Chankas vs. Cienciano (23 de abril) y Universitario vs. Deportivo Garcilaso (22 de abril), partidos que podrían definir el rumbo del campeonato.

Los partidos iniciarán a mediados de la semana posterior a mitad del mes, debido a que entre el 14 y el 16 de abril se encuentra programada la competencia en la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana.

El triunfo en Cajamarca confirma que Los Chankas no son una revelación pasajera, sino un equipo con ambición y regularidad. Su liderazgo en la tabla, sumado al invicto que mantienen, los coloca como protagonistas indiscutibles del Torneo Apertura. Con un calendario exigente por delante, el reto será sostener este rendimiento y demostrar que están listos para pelear por el título nacional.