Partidos de hoy, martes 7 de abril del 2026 EN VIVO: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 7 de abril habrá una nueva jornada de fútbol en diferentes partes del mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. Universitario arranca su participación en la Copa Libertadores ante Deportes Tolima en condición de visitante. Mientras que en Europa, Real Madrid y Bayern Múnich protagonizarán un duelo de gigantes en la Champions League.

Universitario arranca su camino copero

Luego de vencer a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del futbol peruano, los dirigidos por Javier Rabanal tendrán una complicada visita a la ciudad de Ibagué como parte de su debut en la competición internacional.

Universitario busca repetir lo hecho en el 2025 por lo que deberá sumar de a tres en Colombia. El triunfo ante el rival de toda la vida le dio un envión anímico importante para ello. Además, el estratega español podrá contar con todo el plantel a su disposición por lo que todo hace indicar que alinearía el mismo equipo que derrotó a los blanquiazules.

Duelo de gigantes en la Champions League

Dos grandes de Europa también se verán las caras este martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario de este esperado encuentro que tendrá la presencia de Vinicius Junior y Mbappé en los españoles y de Luis Díaz y Harry Kane en los alemanes.

De acuerdo a las casas de apuestas, los muniqueses parten como favoritos ya que llegan como puntero de la Bundesliga. Sin embargo, los madridistas son considerados reyes de esta competición por lo que todo podría pasar.

Real Madrid y Bayern Múnich se verán las caras en la Champions League.

Guía completa de partidos EN VIVO martes 7 de abril

Copa Libertadores

La Guaira vs. Fluminense | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Independiente Rivadavia vs. Bolívar | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 5

Barcelona vs. Cruzeiro | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN

Always Ready vs. LDU | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Universidad Católica vs. Boca Juniors | 7:30 p.m. | Disney+, ESPN 5, Telefé YouTube

Deportes Tolima vs. Universitario | 9:00 p.m. | ESPN, Disney+

Champions League

Real Madrid vs. Bayern Múnich | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Sporting Lisboa vs. Arsenal | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Copa Sudamericana

Barracas Central vs. Vasco da Gama | 5:00 p. m. | DSports, DGO

Independiente Petrolero vs. Racing | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

O'Higgins vs. Millonarios| 7:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Boston River vs. Sao Paulo | 7:30 p. m. | Disney+, ESPN 7

Alianza Atlético vs. Tigre | 9:00 p.m. | DSport, DGO

En resumen, revisa la guía completa de partidos de hoy EN VIVO este martes 7 de abril del 2026.