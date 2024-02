¡Rompió su silencio! Bryan Reyna revela si tuvo problemas con Mauricio Larriera en Alianza Lima

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El extremo de Belgrano de Córdoba, Bryan Reyna, reveló si tuvo problemas con su exentrenador Mauricio Larriera durante su estadía en Alianza Lima.

En entrevista para L1 Max, el jugador del 'Pirata' confirmó por primera vez que no tenía una buena relación con el director técnico argentino, ello luego de que le recordaran que su debut en Belgrano fue ante Newell's Old Boys que dirige Mauricio Larriera,

"Me encontré con Larriera. Algunas veces ha pasado que un jugador no se lleva bien con un técnico. El mundo del fútbol es así, al final todos nos volvemos a encontrar, y no sé si quizá me vuelva a encontrar con él", precisó.

Asimismo, el extremo confirmó que en su último periplo en Alianza Lima ya no se sentía cómodo, no obstante, apuntó que en su momento fue feliz en el club 'blanquiazul'.

"En su momento, fui feliz en Alianza Lima, pero quería emigrar. Estuve muy emocionado con irme a Brasil, me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude salir. Uno, como jugador, siempre quiere crecer y ¿a quién no le emociona que llegue propuesta de Argentina o Brasil?", añadió.

Conversó con Fossati

Por otro lado, Reyna contó que este el entrenador de Perú, Jorge Fossati, lo llamó para saber como se encuentra físicamente, debido a que se retiró sentido en el partido donde también convirtió su primer partido con el equipo argentino.

"Sí, me comuniqué con Jorge Fossati, pero todo bien, porque salí golpeado. También me comuniqué con el médico de la Selección Peruana que me preguntó cómo estaba", declaró.

En esa misma línea, el futbolista de la Selección Peruana se refirió al fútbol que se juega en Argentina, admitiendo que el torneo es muy físico, y que necesitaba repotenciarse en tierras 'gauchas'.

"Acá, en Argentina, el campeonato es muy físico. En Perú tenía las ganas de irme porque era lo que más quería y, ahora, estoy aquí y no voy a desaprovecharlo. Estoy feliz en Argentina y, seguramente, mientras más pase el tiempo, me voy a repotenciar porque la liga de acá es muy competitiva", agregó.

Sobre su contrato

Luego, el atacante aclaró cuales son los detalles de su contrato, contando que al tener 3 temporadas acordadas con el club argentino, realmente le gustaría volver al viejo continente. Especificó que sus destinos favoritos serían o su revancha en España, o una nueva travesía en Italia.

"Firmé por 3 temporadas, es decir hasta el 2026 con Belgrano. La Liga Argentina me ayudará a repotenciarme porque quiero dar el salto a Europa. Me gustaría volver a jugar en España o Italia", afirmó Bryan.

De esta manera, Bryan Reyna confirmó su mala relación con Mauricio Larriera cuando era jugador de Alianza Lima y no descartó que alguna oportunidad lo vuelva a tener como entrenador.